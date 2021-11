Paip 2, via Granulari è diventata una pista da corsa per le auto. Luca Colacicco (Sezione Legno Confapi Matera): mettere subito in sicurezza la strada

Come accaduto in passato per l’area industriale La Martella, anche le strade della zona produttiva Paip di Matera stanno diventando una pista da corsa, dove le auto sfrecciano a folle velocità e gli incidenti sono frequenti.

Luca Colacicco, presidente della Sezione Legno Arredamento di Confapi Matera e imprenditore operante nel Paip 2, lancia l’allarme della pericolosità di via Granulari, scambiata dagli automobilisti per una pista da corsa e dove, anche a causa della presenza di incroci a raso che immettono nelle vie che portano alle aziende, si crea un gran pericolo di incidenti.

Diversi ce ne sono stati, anche di recente, per fortuna senza vittime, ma con persone ferite e auto distrutte. Per questi motivi Luca Colacicco invita l’Amministrazione Comunale a mettere subito in sicurezza via Granulari, adottando tutti gli accorgimenti previsti dal Codice della Strada, per la tutela dell’incolumità dei cittadini.



Confapi Matera