Verso Came Dosson vs CMB Matera, le parole di Arvonio

Archiviata la brutta pratica Pescara, i ragazzi di mister Nitti devono affrontare un’altra importante e lunga trasferta, questa volta tocca arrivare in Veneto per sfidare la Came Dosson. Il CMB occupa la seconda posizione in classifica a 16 punti (grazie anche ai tre punti e conseguente vittoria per 6 a 0 contro il Pesaro nella seconda giornata di campionato) dietro alla capolista Padova a 21 punti mentre la Came Dosson di mister Sylvio Rocha occupa la quattordicesima posizione con tre punti in classifica ed è reduce dalla sconfitta esterna per 4 a 2 sul campo del Napoli. Mister Nitti avrà tutti gli uomini a disposizione ad accezione del lucano Eugenio Nucera, in Basilicata a causa di un piccolo infortunio. L’analisi sul momento della squadra con il campano Nicola Arvonio, una delle riconferme della scorsa stagione:

“Le sconfitte, come le vittorie, fanno parte del gioco e gli episodi domenica non sono stati a nostro favore; il Pescara è stato bravo a sfruttare tutte le occasioni a sua disposizione e ha portato i tre punti a casa. La partita di Salsomaggiore ci servirà sicuramente come ulteriore stimolo, per fare risultato già da sabato in casa della Came. L’ultimo periodo è stato pesante sia fisicamente che mentalmente, non eravamo tutti al 100 % ma stiamo lavorando duramente per raggiungere il massimo della forma. Quest’anno si è creato un bel gruppo, c’è un’ottima sintonia tra le “conferme” e i nuovi arrivati e i risultati ne sono la prova ma sappiamo che non bisogna guardare la classifica e bisogna pensare a fare bene gara dopo gara per arrivare agli obiettivi prefissati. Rispetto allo scorso anno ho più fiducia in me stesso e continuo a provare a migliorare giorno dopo giorno per poter essere il più utile possibile alla squadra quando vengo chiamato in causa”.

Appuntamento sabato 13 novembre ore 18:30, palestra Comunale Dosson Casier. La partita sarà visibile in diretta su Futsaltv.it

8° Giornata di Serie A – IL PROGRAMMA

Venerdi

Cormar Polistena-Syn-Bios Petrarca (ore 20.30)

Sandro Abate-Ciampino Aniene (ore 20.30)

Sabato

Olimpus Roma-Napoli Futsal (ore 16.00)

Feldi Eboli-Vitulano Drugstore Manfredonia (ore 16.00)

L84-Italservice Pesaro (18.00)

Futsal Pescara-Real San Giuseppe (ore 18.30)

Came Dosson-Opificio 4.0 CMB Matera (ore 18.30)

Domenica

Todis Lido di Ostia-Meta Catania Bricocity (ore 18.15) diretta SkySport