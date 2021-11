PUC: se ne parlerà in Comune Martedì 16 Novembre>

Incontro pubblico aperto ad associazioni, Enti del terzo settore e pubblici

Con riferimento ai Progetti utili alla collettività (PUC), il Comune di Gravina in Puglia ha promosso un incontro pubblico che si svolgerà Martedì alle 16.30 nei saloni di Palazzo di Città. I destinatari principali dell’iniziativa sono i soggetti del Terzo settore, associazioni, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie locali, aziende di servizi alla persona, enti parco e quanti siano interessati a partecipare presentando proposte progettuali utili alla comunità, così come previsto dai Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale attivati dal Ministero del Lavoro e dell’Inclusione sociale. “I PUC – commenta la vicesindaca con delega all’inclusione sociale, Claudia Stimola – sono strumenti utilissimi per l’inserimento sociale dei cittadini percettori di reddito di cittadinanza, importanti per restituire loro dignità lavorativa e maturare reali esperienza da mettere in campo concretamente anche al termine dei PUC stessi”. In conclusione, un invito: “Fondamentale – aggiunge Stimola – è la partecipazione attiva dei soggetti chiamati a mettere in campo strategie e suggerimenti propedeutici all’avvio di relazioni proficue e concrete, che per questo esortiamo a presenziare al nostro tavolo di concertazione”.