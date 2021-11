Noci (Ba). Arrestato dai Carabinieri un uomo che rubava nei supermercati.

Un 39enne di origini georgiane è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Noci per un furto in un supermercato del centro. L’uomo, entrato nell’esercizio commerciale, dopo aver iniziato a girare tra gli scaffali e, scelto cosa prendere, si è dato ad una repentina fuga a bordo di un’autovettura insieme a un complice che lo attendeva.

I Carabinieri della locale stazione, intervenuti immediatamente sul posto, hanno rintracciato e bloccato l’uomo nella propria auto, mentre l’altro complice si dileguava per le strade del paese.

Fermato e sottoposto a controllo, gli uomini dell’Arma rinvenivano celate all’interno del bagagliaio svariate derrate alimentari per un valore complessivo di circa 450,00 euro, il tutto poi riconsegnato ai legittimi proprietari.

I successivi accertamenti permettevano di scoprire che i due soggetti si sarebbero resi responsabili di un precedente analogo reato presso un altro esercizio commerciale del posto, dal quale avevano sottratto la restante parte del bottino rinvenuto.

Arrestato con l’accusa di furto aggravato continuato, l’uomo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato presso l’abitazione di residenza in Bari e sottoposto agli arresti domiciliari.

Sono in corso ulteriori indagini per rintracciare l’altro complice.

Comando Provinciale Carabinieri Bari

Reparto Operativo