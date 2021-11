SABATO 13 NOVEMBRE 2021 ORE 20:30: ESPERIA HOTEL, sala ricevimenti – SAMMICHELE DI BARI (BA) via G. Verga n. 18

L’Albero Verde della Vita ti invita alla 6° edizione di “SAN MARTINO: FESTA DELLA MOZZARELLA E DEL BUON VINO”.

La serata organizzata dall’associazione “L’Albero Verde della Vita” unitamenteal “Caseificio Capurso Azienda Casearia srl”, a Nettis Martino – Caseificio, al caseificio artigianale Masseria Corvello di Michele Spinelli, alla macelleria Il Buongustaio, alla pizzeria La Lira, a Jo Dà Pub, pizzeria forno a legna, a Cuor di Mandorla, a La Masseria snc di Cantore Filippo e Giuseppe – Frantoio oleario e azienda agricola, all’Ottica Vasco: Ottica, Lenti a Contatto ed Occhiali – Vendita al Dettaglio di Angelo Vasco, ad Elettrocar di Montuoso Domenico & C. Snc, al Centro Assistenza Pneumatici Milano Ottavio di Milano Giovanni, a FRA.CAR S.r.l. punto vendita Peugeot, a Colapietro Idrotermica impianti idrici, ad Edilizia f.lli Volaj s.r.l., all’Agenzia di Viaggi Last Minute Tour – tutti i viaggi che vuoi, a Coffee Shop di Daniele Giandomenico, a Mondo Fiore di Antonella Bitetti, a G Cosmetici di Giustina Gisotti, a Zurich assicurazioni, Agenzia di Via Regina Elena di Gioia del Colle, a Ribelli con Stile, parrucchiera di Miriam Antonicelli, a Norma J. salone di bellezza di Milena Capurso, a Scarpe Diem Outlet di Gioia del Colle, a Centrone Conserve Italiane di Conversano, a La Brace macelleria osteria, alla Cantina dei Fragni/Azienda Agricola Masseria Procida e a Centovignali – i vini che raccontano la Puglia di Sammichele di Bari, alla Casa Vinicola Coppi di Turi, al Panificio-Biscottificio di Giuseppe Cuscito, all’“Associazione Italiana Sommeliers – Puglia A.I.S. – delegazione Murgia” ed al periodico La Linfa, offre la degustazione di prodotti caseari e vini pugliesi, lotteria a premi e divertimento a ritmo di musica con il Dj Antonio Chietera.

Per partecipare è necessario contattare il numero 391 341 99 61 entro e non oltre le ore 12:00 del 13 novembre ed essere in possesso del Green Pass.

Comunicare eventuali intolleranze alimentari.

Il ricavato della serata sarà devoluto per la costruzione della “Casa di Accoglienza per Persone Anziane Autosufficienti”.

Sammichele di Bari

13 novembre 2021

Esperia Hotel, sala ricevimenti, via G. Verga, 18

Info e contatti:

Associazione culturale L’Albero Verde della Vita

Cell.: 391 341 99 61