NASCE IL COMITATO “NATALE PER SCANZANO”

A Scanzano nasce un comitato spontaneo di cittadini teso ad organizzare alcune iniziative per il periodo natalizio. Riportiamo un messaggio comparso sui social al quale numerosi cittadini hanno inteso aderire “Guardiamo Scanzano con gli occhi dei bambini. Non si può negare loro il diritto di sognare, non si puo’ negare loro un Natale sereno, pieno di speranza e sorrisi. Ecco perché ho deciso di impegnarmi affinché possano vivere un clima natalizio felice. Il mio è un invito rivolto a tutti voi, uniamoci da domani per far sì che i BAMBINI siano al CENTRO dei nostri pensieri. Raccogliamo insieme i fondi necessari per realizzare il LORO NATALE. Sono certo che i più piccoli hanno molto da insegnarci, sono la luce del mondo. Scanzano nel cuore”. I cittadini si sono dati appuntamento stasera in piazza Aldo Moro, nel cuore della città. Il comitato è presente sui social “ Natale per Scanzano 2021”, aperto e inclusivo, all’insegna della “voglia di ripartire” per il bene comune. Seguiranno altri incontri, per chi intendesse parteciparvi, con idee costruttive, potrà inviare un messaggio sulla pagina Facebook. Non dovremmo mai dimenticare che i bambini guardano il mondo con gli occhi della “speranza”.

