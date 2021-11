La Startup tarantina BeFreest è Top of the PID IGF 2021

È stata premiata questo pomeriggio a Cosenza, nel corso della sessione conclusiva dell’importante evento internazionale “Internet Governance Forum Italia 2021”, la startup innovativa tarantina BeFreest, rappresentata dal CEO ing. Fabio Cerino.

Candidata nella Categoria “Fiducia e sicurezza” del premio Top of the PID indetto dai Punti Impresa Digitale del sistema camerale italiano in sinergia con IGF, l’impresa si è, infatti, distinta con “Nose 4.0, l’ecosistema IoT per la qualità dell’aria”. Grazie ad una sensoristica dedicata, interfacciata via internet all’HUB di BeFreest, Nose 4.0 è rivolto alla gestione della qualità dell’aria indoor attraverso la rilevazione continua di CO2, TVOC, PM (10, 2.5), temperatura, umidità e attraverso il controllo IoT di sistemi di ventilazione meccanizzati.

Questa la motivazione del riconoscimento: «Aver garantito la sicurezza negli ambienti di lavoro attraverso l’utilizzo di una tecnologia innovativa che sfrutta le tecnologie 4.0 come IoT e l’utilizzo e l’analisi dei big data».

Il commento dell’on. Gianfranco Chiarelli, Commissario Straordinario della Camera di commercio di Taranto, presso la quale BeFreest si è costituita alcuni anni fa quale startup innovativa con modalità interamente digitale con l’intervento del Conservatore del Registro delle imprese, dr.ssa Claudia Sanesi:

«Oltre a manifestare alla Camera di commercio di Cosenza il più vivo e sincero apprezzamento per la qualità della seconda edizione di Internet Governance Forum, voglio esprimere il massimo orgoglio per il premio ricevuto, in un contesto internazionale di tale valore, da BeFreest, impresa tarantina che si è sempre avvalsa dei servizi del nostro Punto Impresa Digitale e che ha dimostrato capacità progettuali e imprenditoriali tali da poter essere annoverata fra le Top of the PID IGF 2021».

Camera di commercio di Taranto