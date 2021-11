Martina Franca: Fiera di San Martino, ordinanza del Sindaco sull’obbligo della mascherina

Il Sindaco Franco Ancona con apposita ordinanza (n. 29 del 9 novembre 2021) ha disposto l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi della Fiera di San Martino che si svolgerà giovedì 11 novembre nel centro di Martina Franca.

L’obbligo scatta alle 8.00 e resta in vigore fino alle ore 22.00, e comunque fino al termine della manifestazione, nelle seguenti vie e piazze: Piazza Crispi, Piazza Vittorio Veneto, Piazza XX Settembre, Corso Italia (nel tratto fino all’incrocio con via Recupero), via Recupero, via Bruni, via Carella, via Di Giuseppe, via F.lli Caramia, via Scialpi, via Oberdan, via Decio Raggi, via Orimini, via Micoli, via sant’Eligio, via Marinosci, via Bascio, via Bainsizza, via Filzi, Piazza d’Angiò, via Serranuda, via Flacco (nel tratto fra via Sallustio e via Serranuda). L’obbligo è esteso a tutte le situazioni in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Sono esentati i bambini di età inferiore ai sei anni e coloro che hanno forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

Nelle stesse zone gli avventori della Fiera, oltre che di mascherina indossata, dovranno essere muniti anche di Green Pass.

Il Sindaco Ancona ha emanato l’ordinanza per l’adozione delle misure di prevenzione in considerazione da una parte della notevole affluenza di visitatori della Fiera e, dall’altra, dei dati forniti dalla Prefettura di Taranto, relativi ai casi positivi al Covid, in aumento da alcuni giorni anche in Città.

Nel pomeriggio di oggi si è tenuta una conferenza dei servizi per mettere a punto le misure di prevenzione anti Covid e per disporre il servizio di sicurezza e controllo dell’area interessata alla Fiera al fine di contrastare eventuali situazioni di abusivismo commerciale e di garantire a tutti i cittadini una frequentazione della Fiera in tutta sicurezza.

Alla conferenza dei servizi hanno preso parte il Sindaco Franco Ancona, gli assessori Bruno Maggi (Attività produttive), Pasquale Lasorsa (Polizia Locale) e Valentina Lenoci (Ambiente), il responsabile ufficio SUAP Orazio Soleti, il dirigente del Settore Attività Produttive Giuseppe Mandina e il comandante della Polizia Locale Egidio Zingarelli.