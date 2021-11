ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MATERA

Sabato 18 dicembre 2021 si voterà per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Matera. Il presidente Piero Marrese ha firmato il decreto di indizione delle elezioni. In particolare di decreta:1. L’indizione dei comizi elettorali per sabato 18 dicembre 2021 per l’elezione di n.10 (dieci) componenti del Consiglio Provinciale di Matera;2. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08,00 alle ore 20,00, nel Seggio Elettorale costituito presso la sede della Provincia di Matera-Via Ridola n.60 –Sala delle adunanze consiliari sita al 2° piano;3. In. 10 (dieci) componenti del Consiglio Provinciale sono eletti dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali dei Comuni compresi nel territorio della Provincia in carica alla data del 18 dicembre2021;4. Sono eleggibili a Consigliere Provinciale tutti i Sindaci ed i Consiglieri Comunali in carica;5. L’elezione del Consiglio avviene sulla base di liste composte da un numero di candidati non superiore al numero dei candidati da eleggere (10) e non inferiore alla metà degli stessi (5), sottoscritte da almeno il 5 (cinque) per cento degli aventi diritto al voto accertati alla data del 13 novembre 2021 (35° giorno antecedente quello della votazione), come risultanti dalla lista sezionale formata dal Responsabile dell’Ufficio Elettorale con apposito provvedimento;6. Le liste dei candidati a Consigliere Provinciale devono essere presentate all’Ufficio Elettorale, appositamente costituito presso la Provincia di Matera con sede a Matera in Via Ridola n. 60, nei seguenti giorni: Ø dalle ore 08,00 alle ore 20,00 di sabato 27 novembre 2021 (21° giorno antecedente quello delle votazioni); Ø dalle ore 08,00 alle ore 12,00 di domenica 28 novembre 2021 (20° giorno antecedente quello delle votazioni);7. Le modalità per la presentazione delle liste e dei contrassegni, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono contenute nel Manuale Operativo approvato dalla Giunta Provinciale di Matera con deliberazione n. 165 dell’8agosto 2014 e modificato con Decreti presidenziali n. 158 del 18 settembre 2018 e n. 174 del 20 settembre 2018;8. Il presente decreto ha decorrenza immediata e dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera, affinché chiunque ne possa prendere conoscenza.

Il Presidente Avv. Piero MARRESE