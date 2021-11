Il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, ha ricevuto ieri il nuovo Prefetto di Potenza, Michele Campanaro.

Nel cordiale colloquio, Guarino nel dare il bentornato in Basilicata al nuovo rappresentante del Ministero dell’Interno a Potenza, ha ricordato i buoni rapporti intercorsi con gli Uffici della Prefettura potentina e la piena collaborazione da sempre garantita ed ancor più rafforzata in occasione degli ultimi due difficili anni di gestione della pandemia, segnati da continui contatti e costanti riscontri delle azioni da mettere in campo, in piena sinergia tra Enti.

Nel riconfermare la piena disponibilità a seguire su questa strada, il Presidente Guarino ha ribadito il senso del pieno rispetto dei ruoli istituzionali frutto anche di relazioni personali e di capacità di ascolto che “sono sicuro – ha aggiunto – non mancheranno nel futuro e nei prossimi mesi in cui ci attende un lavoro complesso nella gestione e nel controllo delle attività legate all’attuazione del PNRR, su cui ci giochiamo una fetta della nostra credibilità e quella più complessiva delle istituzioni locali”.

A tal proposito il Presidente della Provincia ha ripercorso tutto l’iter istituzionale della modifica e della riduzione delle funzioni dell’Ente, a cui, con senso di responsabilità “abbiamo risposto moltiplicando gli sforzi e soprattutto provando a dare risposte nei settori cruciali della viabilità e dell’edilizia scolastica, per i quali ci attendiamo impegni forti nel prossimo futuro, dal Governo Nazionale”.

Un auspicio, fatto proprio dal nuovo Prefetto che si è detto certo di stabilire buoni rapporti ed intese proficue nelle materie oggetto di attenzioni vere da parte della Prefettura, per il pieno rispetto delle regole e delle garanzia di migliori condizioni di vita dei cittadini.

All’incontro hanno partecipato anche il Capo di Gabinetto della Prefettura, Quaranta e della Provincia, Di Sabato.

—-

Nuovo Prefetto – Dott. Michele Campanaro

Nato a Matera il 17 marzo 1962, è coniugato ed ha una figlia.

Laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti e plauso accademico, è abilitato all’esercizio della professione forense. Ha, inoltre, conseguito un Master in “Cittadinanza europea e amministrazioni pubbliche” e un Master di II livello in “Management pubblico”.

Entrato in carriera nel settembre 1990, è stato assegnato alla Prefettura di Matera ove, dopo diversi incarichi, è stato nominato Capo di Gabinetto.

Viene promosso alla qualifica di Viceprefetto dal 1° gennaio 2005.