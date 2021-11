CONVEGNO CONFIDI – CONFCOMMERCIO: IL RUOLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL CREDITO E LA FINANZA A FAVORE DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE

Il Commissario Straordinario della Camera di commercio di Taranto, on. Gianfranco Chiarelli, ed il Segretario generale dell’Ente, dr.ssa Claudia Sanesi, hanno partecipato questa mattina al convegno “Garanzia, credito e incentivi regionali. Opportunità per PMI e professionisti” organizzato da Confidi – Confcommercio Puglia in collaborazione con l’Ente camerale e con l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili della provincia di Taranto.

Il saluto di apertura del Commissario Straordinario:

«Oggi il sistema camerale ha ripreso ad affrontare l’argomento sia sotto il punto di vista del classico sostegno alla iniziativa d’impresa – ne sono esempio i tanti voucher per facilitare l’accesso al credito messi in campo negli ultimi anni – sia per quanto riguarda l’educazione all’utilizzo di incentivi ed agevolazioni. A fine mese proprio qui organizzeremo un seminario su finanziamenti e agevolazioni come “puntata zero” di una serie di azioni utili a favorire il rilancio dei settori. Azioni che ricomprendono anche la prevenzione della crisi».

«Stamani – ha concluso l’on. Chiarelli – la presenza del Confidi, della rappresentanza datoriale, dei professionisti e della Regione Puglia nella casa delle imprese è significativa in tal senso: si tratta, come evidente, di un ecosistema in cui ognuno fa la sua parte ma che non funziona se vien meno anche soltanto uno degli ingranaggi. Al centro di questo ecosistema c’è l’impresa che, non dimentichiamolo, deve essere la nostra ispiratrice e deve sempre restare il nostro obiettivo».

Secondo il Segretario generale: «Nel 2022 l’impegno sarà ancora più intenso: conoscersi, autovalutarsi, formarsi. Su questo intendiamo accompagnare le nostre imprese. Non solo contributi, dunque, che pure ci saranno, ma qualcosa di più complesso di cui fa parte anche la prevenzione della crisi».

Taranto, 8 novembre 2021

Camera di commercio di Taranto