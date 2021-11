Verso CMB Matera vs Pescara, le parole di Giovanni Pulvirenti

Dopo la convincente vittoria esterna dell’Opificio 4.0 CMB Matera nella trasferta di Manfredonia, è tempo di preparare un’altra importante sfida. Domenica 7 novembre i biancazzurri di mister Lorenzo Nitti affronteranno a Salsomaggiore, in diretta su SkySport a partire dalle ore 18:15, il Pescara di Stefano Mammarella e compagni. Il CMB arriva da una serie di risultati utili che lo proiettano al secondo in classifica dietro solo il Petrarca Padova. Il Pescara, invece, è reduce dal largo successo contro il Polistena per 8 a 1 ed è la quarta forza del campionato con 10 punti in classifica. Un bilancio del primo mese di campionato e dello stato di forma della squadra con il numero 6 biancazzurro Giovanni Pulvirenti:

“Il CMB 2021 è un gruppo nuovo ma che ha tanta voglia di lavorare e fare bene. Stiamo lottando su tutti i campi e sempre a viso aperto, che è il primo obiettivo che ci siamo posti ad inizio anno, resta però il fatto che siamo in crescita nel nostro percorso e solo lavorando scopriremo il vero potenziale di questa squadra. In queste sei partite siamo scesi sempre bene in campo, abbiamo dimostrato tanta coesione fin da subito, abbiamo saputo soffrire insieme ed aiutarci e giocare tutti per un obiettivo comune; questi sono, secondo me, valori importanti per uno spogliatoio e non è mai facile con un gruppo nuovo. La partita che mi è piaciuta di più fino a questo momento è stata quella contro il Napoli, è stata una vittoria sofferta tutti insieme, dove abbiamo messo tanto cuore e coraggio contro una grande squadra. Quella di domani è sicuramente una partita importante perché affrontiamo una squadra molto esperta che ha delle individualità importanti e tanta qualità. Noi, indipendentemente dall’avversario, andremo a viso aperto come sempre e consapevoli di avere tutte le carte in regola per fare bene. Non penso che le telecamere di Sky incideranno sul match, abbiamo una squadra esperta con giocatori che da tanti anni sono ai massimi livelli; la concentrazione sarà tutta sul campo e sul cercare di esprimere il miglior CMB possibile”.

Appuntamento domenica 7 novembre 2021, ore 18:15 Emilia Romagna Arena, Salsomaggiore. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport canale 202

