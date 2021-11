POMARICO SINDACO MANCINI ANNUNCIA REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO NEL QUARTIERE ALDO MORO

POMARICO. Edilizia scolastica in primo piano. E’ una delle priorità dell’Amministrazione comunale in carica, guidata dal sindaco Francesco Mancini. “ Sono molto, ma molto soddisfatto – ha annunciato lo stesso primo cittadino nelle ultime ore – Grazie al lavoro di tutta l’Amministrazione comunale, abbiamo centrato un altro grande obiettivo. Realizzeremo un polo scolastico che comprenderà, oltre alla struttura già esistente della scuola secondaria e palazzetto dello sport, una nuova struttura innovativa sotto tutti i punti di vista, che accorperà la scuola della infanzia e la scuola primaria, oltre ad un auditorium con circa 250 posti a sedere oltre a tutti gli altri servizi all’avanguardia, proprio come i nostri bambini / ragazzi, meritano”. Il tutto – come ha spiegato lo stesso capo dell’Amministrazione comunale pomaricana – verrà presto realizzato con tutti i servizi necessari, nella zona Serre del moderno quartiere “Aldo Moro”. La progettazione della intera opera scolastica, è sta affidata ad un architetto, atteso che la importante opera deve essere innovativa anche rispetto all’impatto visivo, oltre che all’impatto ecologico ambientale. Per quel che concerne la spesa prevista, sempre secondo quanto ci ha comunicato il primo cittadino Mancini, il costo complessivo, da attingere da fondi statali e comunali, si aggirerà su circa 2, 3 milioni di euro. Un’ottima notizia quindi per la città di Pomarico e soprattutto per i ragazzi studenti che nel nuovo plesso scolastico, troveranno tutto quello che serve per il funzionamento di una moderna scuola. Come è noto, ripetiamo, sarà il quartiere Aldo Moro, a circa tre chilometri dall’abitato, ad ospitare la nuova struttura. Questo quartiere – ricordiamo, fu realizzato negli anni 70 – 80, grazie alla volontà e all’impegno del sindaco democristiano dell’epoca, il professor Mario Mancini – zio dell’attuale Francesco – a cui è legato gran parte dello sviluppo della città. MICHELE SELVAGGI

Mario Mancini ( zio dell’attuale Francesco)