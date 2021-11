La disabilità, opportunità e risorsa per la comunità.

L’Azione Cattolica Italiana della Parrocchia Santa Maria Assunta di Avigliano premia Nunzia Romagnano, mamma di Silvia.

Nel pomeriggio di venerdì 5 novembre l’Azione Cattolica della Parrocchia Santa Maria Assunta di Avigliano ha cominciato il suo anno di formazione degli adulti assegnando, il Premio “ Don Mimì Mecca” , alla sua nona edizione, a Nunzia Romagnano di Villa D’Agri, mamma di Silvia persona diversabile “ perché ha saputo rendere normale la vita di sua figlia”.

La bellissima chiesa Santissima Annunziata nel centro di Avigliano ha accolto un pubblico attento e partecipe e Nunzia con il marito Salvatore e i quattro figli, accompagnati dal sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri, che ha letto la lettera con la quale ha ringraziato Nunzia per il suo impegno nel proteggere il decoro urbano della sua cittadina.

Il responsabile degli adulti dell’azione cattolica Donato Summa ha presentato il percorso formativo di quest’anno “ Questione di sguardi” : “Ogni uomo e ogni donna, con tutto il loro carico di fragilità e insicurezze, sono sempre preziosi agli occhi di Dio. È Gesù che ce lo insegna: con la sua vita, con i suoi gesti, con la sua Parola. Cogliere lo sguardo di Gesù su di noi ci aiuta a cambiare il nostro sguardo e ci rende capaci di vedere in ogni persona, al di là delle sue capacità e delle sue cadute, un figlio di Dio da sempre amato, un fratello, una sorella che non possiamo ignorare e il premio a Nunzia e alla sua famiglia ha proprio questo significato perché questa mamma ci insegna a superare tutte le difficoltà con la fede in Cristo.”

Vitina Ferrara, responsabile diocesana dell’Azione Cattolica, ha raccontato l’incontro con Silvia e la mamma Nunzia in un campo scuola dell’Azione Cattolica a Loreto. “ La vitalità di Silvia che sa nuotare, ha una sua pagina Facebook dove si racconta, il suo sorriso e la sua capacità di mettersi in gioco mi hanno fatto gioire. Ho compreso che questa ragazza può essere un esempio per tutti noi in questo periodo della vita attraversato dalle sofferenze e limitazioni della pandemia. Per questi motivi già l’anno scorso avevamo deciso, come Azione Cattolica di Avigliano, di assegnare a Nunzia il premio “ Don Mimmì Mecca”e finalmente stasera possiamo realizzare questo nostro desiderio.”

Mario Coviello, presidente del Comitato Provinciale Unicef di Potenza ha affrontato il tema dell’incontro “ La disabilità: da ostacolo a opportunità e risorsa per la realizzazione della persona” parlando della sua esperienza famigliare e di uomo di scuola per 46 anni come maestro elementare, professore di lettere nella scuola media e al liceo scientifico di Muro Lucano e come dirigente scolastico di Bella per 14 anni. “ La persona con disabilità è titolare di diritti e la scuola italiana dal 1977 con la legge 174 ha garantito percorsi formativi di inclusione e realizzazione di ogni alunno. La famiglia del disabile, unita e concorde, deve accompagnare il processo di crescita del proprio figlio/a vincendo sensi di colpa, resistenze, ostacoli come Nunzia e la sua famiglia hanno saputo fare.Ogni giorno bisogna fare i conti con la disabilità che fa crescere la comunità se è capace di accompagnare e accogliere. L’ Unicef dalla fine della seconda guerra mondiale difende e promuove nel mondo i diritti di tutti i bambini.”

Coviello ha concluso il suo intervento presentando il video UNICEF che racconta la storia Albert lLovera, paralizzato dalla vita in giù dall’età di 17 anni per un grave incidente non si è arreso ed è diventato campione di rally. lLovera come ambasciatore UNICEF gira il mondo per insegnare alle persone disabili a non arrendersi.

Dopo la consegna del premio a Nunzia che ha invitato i presenti a combattere ogni giorno per il bene dei propri figli, il parroco don Domenico Lorusso ha concluso l’incontro con una preghiera e la benedizione di tutti i presenti .