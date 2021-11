GINOSA (TA), IL SINDACO PARISI NOMINA LA GIUNTA: ECCO GLI ASSESSORI E LE RISPETTIVE DELEGHE

Con apposito Decreto del 5 novembre, il Sindaco di Ginosa Vito Parisi ha nominato la Giunta Comunale composta dai seguenti Assessori:

NUNZIO RICCIARDI: Infrastrutture, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Gestione Rifiuti, Patrimonio, Servizi Cimiteriali. A Ricciardi vengono conferite le funzioni di Vicesindaco;

EMILIANA BITETTI: Rigenerazione Urbana e Territoriale, Centro Storico, Mobilità Sostenibile e Accessibilità;

NICOLA ARICÒ: Marketing Territoriale, Turismo, Commercio, Partecipazione e Prossimità di Marina di Ginosa;

DAMIANA ESTHER SANSOLINO: Politiche Sociali, Servizi alla Persona, Inclusione Sociale, Contrasto alla Povertà, Accoglienza e Integrazione;

VERA SANTORO: Politiche Culturali, Educative, Giovanili e Sensibilizzazione alla Legalità, al Senso Civico e alla Lotta alle mafie.

Il Sindaco si riserva le attribuzioni in materia di Polizia Locale, Protezione Civile e Urbanistica.

Alla luce di tali nomine, i Consiglieri Comunali del Gruppo di Maggioranza che scatteranno sono: Giuseppe Bongermino, Arianna Pupino (lista PERBENE) e Desirè Milfa (lista M5S).

<<In attesa della proclamazione dei Consiglieri Comunali, avvenuta il 4 novembre – spiega il Sindaco Parisi – ci siamo messi subito a lavoro per farci trovare pronti e non perdere tempo.

La discussione sulla scelta degli Assessori è avvenuta coinvolgendo l’intero gruppo di Maggioranza composto da Movimento 5 stelle e Perbene.

Alla base di queste scelte, vi sono specifici criteri, tra cui disponibilità, esperienza maturata e conoscenza di determinate tematiche.

Tali criteri hanno la finalità di garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici previsti, nonché una maggiore efficacia nell’azione di governo e gestione del territorio previste per Ginosa e Marina di Ginosa.

Assessori e Consiglieri Comunali opereranno sinergicamente e parallelamente. Anche questi ultimi, infatti, avranno delle specifiche deleghe. Inoltre, come già detto, l’obiettivo è quello di istituire delle commissioni consiliari permanenti, fra cui quella inerente al Bilancio e alle Attività Economiche, e lavorare a delle commissioni speciali al fine di avere il massimo coinvolgimento politico e partecipativo.

Auguro agli Assessori e ai Consiglieri tutti buon lavoro!>>.

