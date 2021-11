“LEUKANOI, UNA LUCE NELLA RADURA”, IL PRIMO CAMPO DI GN BASILICATA

Venerdì 4 novembre alla sede della Federazione Regionale di Fratelli d’Italia in Via Verrastro 15/A a Potenza, si terrà la conferenza stampa di presentazione del primo campo di Gioventù Nazionale Basilicata, movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

Dopo solo un anno dalla rinascita del gruppo giovanile lucano, i giovani militanti si incontreranno per discutere su temi come giustizia, geopolitica, ambiente, impegno nel sociale e istruzione. In particolare, una sessione sarà dedicata al 50° anniversario dalla nascita del Fronte della Gioventù, di cui Gioventù Nazionale è erede. Tra gli ospiti ci saranno Gianni Alemanno, l’ On. Fabio Rampelli, l’ On. Wanda Ferro, l’ On. Andrea Delmastro, il presidente nazionale di Gioventù Nazionale, Fabio Roscani, il presidente di Azione Universitaria, Nicola D’Ambrosio e vari esponenti di FDI e di GN provenienti da tutta Italia.

Alla conferenza stampa saranno presenti il presidente provinciale di Potenza di FDI Giuseppe Giuzio, l’on. Salvatore Caiata e il presidente regionale di GN, Michele Giordano Giordano.



