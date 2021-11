‘=’, il nuovo album di Ed Sheeran, è l’album più venduto in Italia entrando direttamente al n.1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk sia tra gli album che nei vinili.

La super star globale a meno di una settimana aveva già ottenuto oltre 1 miliardo di streaming superando ogni record e piazzandosi al vertice della classifica in tutto al mondo (al momento, secondo le classifiche disponibili, al n.1 in Uk, Australia, Belgio, Germania, Islanda, Norvegia, Nuova Zeland, Svezia, Lituania, Olanda).

52 milioni di album venduti e 150 milioni di singoli, moltissimi Premi tra cui 4 Grammys, 6 BRIT Awards e il riconoscimento “No.1 Artist of the Decade’ per il maggior numero di numeri 1, tra singoli e album, dal 2010 al 2019 in UK sono alcuni dei numeri di Ed Sheeran. Nel 2019 il colossale tour di due anni di DIVIDE è il tour più visto di tutti i tempi, in Italia vanta 1 disco di Diamante, 69 dischi di Platino e 13 Dischi Oro, il suo album ‘÷’ è da oltre 244 settimane presente nella classifica ufficiale Fimi/Gfk e ha appena ottenuto la certificazione di 7 Dischi di Platino.



ED SHEERAN il 25 novembre super ospite del quinto live di X Factor 21 e di uno speciale evento live esclusivo. L’accesso sarà per un numero limitato di fortunati fan che acquisteranno il nuovo album “=” su MONDADORISTORE.IT e nel Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano . TUTTI I DETTAGLI SU WWW.MONDADORISTORE.IT

Domenica 14 novembre Ed Sheeran sarà tra i protagonisti degli MTV EMas 2021” in diretta in 180 paesi da Budapest.