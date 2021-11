Il bilancio di AQP a Ecomondo 2021

L’impegno ad investire in progetti innovativi e sostenibili. Ma anche dialogo, ascolto, proposte, interazione e partecipazione: si è conclusa così la partecipazione di Acquedotto Pugliese ad Ecomondo, la rassegna di Rimini punto di riferimento in Europa per la transizione ecologica, dal 26 al 29 ottobre 2021.

In uno stand di 200 metri quadri, Acquedotto Pugliese ha illustrato i nuovi modelli di economia circolare, ma non solo: ha portato la sua storia di oltre 100 anni di ingegneria, visione e intraprendenza nel Mezzogiorno d’Italia, raccontando un percorso di impresa chiamato oggi a nuove sfide tecnologiche e industriali, il suo essere un acquedotto circolare, sempre più sostenibile.