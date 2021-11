Due gravinesi Cavalieri della Repubblica italiana L’onorificenza conferita per l’impegno nel campo della medicina e per l’impegno militare

Un medico ed un tenente colonnello dell’esercito italiano Cavalieri dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Tra i nuovi insigniti del cavalierato dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, figurano anche due gravinesi: Salvatore Di Noia e Giovanni Urgo, distintisi in campo sociale, medico-scientifico e per lunghi e apprezzati servizi nella carriera militare. Di Noia, medico in attività dal 1963, perfezionatosi nei decenni successivi in medicina sociale, organizzazione dei servizi sanitari di base, bioetica, diritto sanitario, medicina della sessualità, agopuntura e medicina cinese, è tutt’ora membro della Commissione Invalidi Civili dei distretti di Bari, Altamura e Gravina in Puglia. Urgo, invece, dopo un quarantennale servizio nelle forze armate, continua a garantire il proprio impegno attraverso la promozione di attività di aggregazione sportive, culturali. La cerimonia si è tenuta nel Salone degli Specchi della Prefettura di Bari nel pomeriggio di Giovedì 4 Novembre, presieduta dal Prefetto Antonia Bellomo, con la partecipazione delle più alte cariche militari e delle autorità civili. “Con la nostra presenza e la partecipazione all’iniziativa – commenta la vicesindaca Claudia Stimola -abbiamo voluto testimoniare non solo vicinanza, ma pure l’orgoglio di una intera comunità che si stringe attorno a due concittadini che con il proprio impegno incarnano l’eccellenza della nostra città. Ai due nuovi cavalieri vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno sin qui profuso e il lavoro che ancora continuano a svolgere, con dedizione, per la comunità”

