COMUNI RICICLONI: GINOSA PREMIATA CON IL 70% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Con il 70% di raccolta differenziata registrato nel 2020, Ginosa è tra i 113 Comuni pugliesi ad aver ricevuto il premio “Comuni Ricicloni 2021’’.

A ritirare il riconoscimento per il Comune di Ginosa, il Responsabile dell’Ufficio Ambiente ing. Giovanni Zigrino.

I dati relativi ai Comuni pugliesi emerge dall’annuale rapporto che mostra la situazione regionale sulla gestione sostenibile dei rifiuti e premia le performance dei Comuni stessi. Il report è realizzato da Legambiente Puglia con il patrocinio della Regione Puglia – Assessorato alla Qualità dell’Ambiente e di ANCI Puglia, con il sostegno di Eurosintex, Progeva e Corgom.

La XIII edizione di Comuni Ricicloni Puglia è stata presentata ieri 4 novembre a Bari nell’ambito dell’Ecoforum Puglia “Semplificazioni, innovazione e partecipazione: un Piano regionale per una Puglia verde e circolare”.

L’elaborazione dei dati si riferisce al 2020 e si è articolata in tre diverse fasi: raccolta e verifica, elaborazione ed incrocio (con eventuale verifica e chiarimenti direttamente con i Comuni), definizione delle classifiche. I dati, inoltre, sono stati raccolti attraverso l’Osservatorio Regionale dei Rifiuti e pertanto sono stati presi in considerazione quelli comunicati direttamente dai Comuni, i quali hanno l’obbligo di inserirli sul portale entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento.

<<Questo ambito riconoscimento, mai scontato, è merito dell’attenzione dimostrata da parte di tutti nella raccolta differenziata – dichiara il Sindaco Vito Parisi – la percentuale di raccolta differenziata, infatti, è migliorata rispetto al 2019, passando dal 69,1% al 70% del 2020. Ogni anno ci prefiggiamo come obiettivo per la successiva annualità quello di aumentare questa percentuale. Tale fine rimane, ma è necessario efficientare l’intero servizio di igiene urbana, partendo dallo spazzamento delle strade, una delle prerogative della nuova gara ponte per l’affidamento del servizio stesso, in cui si tiene conto anche delle criticità registrate in questi anni, delle segnalazioni e delle risposte dei cittadini all’apposito questionario>>.