L’INIZIATIVA, IN PROGRAMMA PER IL 5 NOVEMBRE, E’ PROMOSSA DALLA SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI DI MATERA

E’ in programma per venerdì 5 novembre, alle ore 19 presso la Biblioteca del Comune di Policoro in Piazza Eraclea, l’incontro culturale dal titolo “Verso il mondo – Uno sguardo femminile sulla poesia contemporanea internazionale: dal Nord Europa al Mediterraneo”.

L’iniziativa si propone come un’occasione di incontro con la poesia internazionale attraverso la lettura e il racconto delle sue forme espressive e dei suoi nuclei di significato, nella prospettiva di allargare lo sguardo a un orizzonte culturale più ampio. Saranno al centro dell’attenzione le espressioni poetiche neogreche, quelle tedesche e quelle rumene.

L’iniziativa è promossa dalla Società Dante Alighieri di Matera. Interverranno Vittoria Leone, docente di Lettere; Susy Benevento, docente di Lingua tedesca; Andreea Opitescu, esperta di lingua e cultura rumena.

Introdurrà l’incontro Pino Suriano, vice presidente della Società Dante Alighieri di Matera. L’ingresso è libero con obbligo di esibizione del green pass.