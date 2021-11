REDDITO DI CITTADINANZA, BARDI: “BENE CISL, SERVE RIFORMA”

“Quanto rivelato oggi meritoriamente dall’Arma dei Carabinieri sul reddito di cittadinanza è purtroppo confermato anche dall’esperienza quotidiana di tutti noi. Lo strumento non funziona, anche se era naturalmente condivisibile l’obiettivo di contrastare la povertà e favorire l’ingresso nel mondo del lavoro. Il secondo obiettivo è clamorosamente fallito dappertutto. Ci sono troppi abusi e i controlli svelano sempre un’illegalità diffusa e strutturale. Raccolgo l’appello della CISL Basilicata: si riformi il reddito di cittadinanza ascoltando le parti sociali. L’assistenzialismo non è mai la risposta”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

