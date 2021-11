DIRETTAMENTE DA X FACTOR 2021 GIANMARIA SU RADIO LASER

DA VENERDÌ 29 OTTOBRE

IN RADIO E IN DIGITALE CON IL SINGOLO

“I SUICIDI”

contenuto nell’album

“X FACTOR MIXTAPE VOL. 2”

Da venerdì 29 ottobre è in radio e su tutte le piattaforme digitali “I Suicidi”, il singolo originale di gIANMARIA, prodotto da Bias e scritto dallo stesso gIANMARIA e contenuto nell’album “X FACTOR MIXTAPE VOL. 2” disponibile su tutti i digital partner.

“I Suicidi” di gIANMARIA rompono le barriere del non detto in due minuti e quattordici secondi di intensa emotività, intrecciando tutte in fila storie di quotidiana fragilità in un testo di denuncia dritto, diretto, scevro da qualunque forma di pietismo. Sfuggente e introverso, il diciottenne vicentino dispiega la sua visione del mondo su una coinvolgente base in crescendo, generando la scintilla che innesca il viaggio nel suo complesso e affascinante universo. È un brano che nasce dall’idea di voler scrivere un testo cantautorale che parlasse delle altre persone e di determinati stereotipi che l’artista ha incontrato e conosciuto nella sua vita. Attraverso ricordi, film e creatività, nel brano si intrecciano storie di quotidianità e fragilità, che hanno in comune un momento di disperazione profonda, in un testo di denuncia diretto e scevro da qualunque forma di pietismo. L’appuntamento con X Factor 2021 – I Live è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. BIOGRAFIAgIANMARIA, diciottenne di Vicenza, è il ritratto della sua generazione. Ha una sua visione del mondo, abbastanza complessa, che si riflette nella sua musica e nei suoi testi. Ha iniziato ad avvicinarsi alla sua passione artistica a 13 anni partecipando ad alcuni contest di freestyle e andando nello studio di registrazione casalingo di un suo amico per divertimento. Alle Audizioni si è presentato con il suo singolo “I Suicidi”, un testo di denuncia alla società che colpisce dentro ed emoziona profondamente chi lo ascolta. In lui Emma avverte una grande voglia di raccontare che ha ritrovato anche ai Bootcamp con una seconda canzone scritta da lui: “Mamma Scusa”. Il suo percorso a X Factor 2021 continua anche nell’ultima fase di selezione, gli Home Visit, dove ha cantato il brano “Mio fratello è figlio unico” di Rino Gaetano in parte riscritto per avvicinarlo al suo immaginario. La clip della sua audition, dove ha presentato per la prima volta davanti ai 4 giudici “I Suicidi”, sfiora il milione e mezzo di views.

