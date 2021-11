DIRETTAMENTE DA X FACTOR 2021 FELLOW SU RADIO LASER

DIRETTAMENTE DA X FACTOR 2021

FELLOW

DA VENERDÌ 29 OTTOBRE

IN RADIO E IN DIGITALE CON IL SINGOLO

“FIRE”

contenuto nell’album

“X FACTOR MIXTAPE VOL. 2”

Da venerdì 29 ottobre è in radio e su tutte le piattaforme digitali “Fire”, il singolo originale di FELLOW, prodotta da Taketo Gohara e contenuto nell’album “X FACTOR MIXTAPE VOL. 2” disponibile su tutti i digital partner. Carico di espressionismo compositivo, FELLOW mette la sua voce profonda e penetrante al servizio delle emozioni nella ballad “Fire”: poco più di tre minuti per entrare in punta di piedi nell’intimità dell’ascoltatore e poi esplodere in un climax di rabbia e dolore. Il crescendo vocale e strumentale restituisce, fortissima l’immagine della fiamma che ci arde dentro, sempre più viva e incontenibile quando vorremmo urlare al mondo la paura di perdere una persona importante. L’appuntamento con X Factor 2021 – I Live è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. BIOGRAFIAFederico Castello ha 21 anni, è nato ad Asti e vive a Torino. Aggiungendo la “w” a una parte del suo nome, si costruisce la parola “FELLOW” che in inglese significa “compagno di vita”. Ha iniziato a fare musica quando aveva 8 anni insieme a suo nonno alle sagre del suo paese, cantando cover di brani anni ‘60 – ‘70. È da quel momento che FELLOW scopre la sua passione per la musica, e il palco diventa il posto che gli trasmette più emozioni e dove si sente veramente sé stesso. Alle Audizioni si è presentato ai giudici di X Factor 2021 con grande dolcezza ed umiltà, e quando ha cantato e suonato al pianoforte una cover di “Follow you” degli Imagine Dragons ha rivelato un timbro di voce così emozionante da far venire la pelle d’oca. Ai Bootcamp, FELLOW si è esibito davanti a Mika con una cover di “Till Forever Falls Apart” di Ashe & FINNEAS, lasciando tutti di nuovo senza parole. Il cantante supera anche l’ultima, decisiva, fase di selezione, gli Home Visit, con una cover di “London” di Benjamin Clementine. Mika dice che non potrebbe andare verso i Live senza di lui nel suo Roster.

