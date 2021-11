DIRETTAMENTE DA X FACTOR 2021 ERIO SU RADIO LASER

DA VENERDÌ 29 OTTOBRE

IN RADIO E IN DIGITALE CON IL SINGOLO

“AMORE VERO”

contenuto nell’album

“X FACTOR MIXTAPE VOL. 2”

Davenerdì 29 ottobreè in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali “Amore vero”, il singolo originale di Erio, prodotto da Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, lo stesso Erio e Yakamoto Kotzuga e contenuto nell’album “X FACTOR MIXTAPE VOL. 2” disponibile su tutti i digital partner. Erio canta l’amore incondizionato, universale come la corda emotiva che tocca con la sua voce tutta venature, colori e consapevolezza. La sua grana melodica esclusiva, dolce e piena di influenze sperimentali, proietta l’ascoltatore di “Amore vero” in un cataclisma emozionale, un viaggio senza tempo nelle fragilità di un’anima pura che ha trovato negli scogli del cuore la sua granitica certezza: ti amerei lo stesso. “Amore vero” cerca di promuovere una visione secondo la quale l’unica forma d’amore sia quella dell’amore incondizionato. Nella canzone, la persona che si propone di dare un vero amore all’altra dichiara di starsi allenando a farlo. L’ispirazione principale è una contemplazione del buddhismo originario, detta Metta, in cui si immagina di dare amore prima a sé stessi, poi ad amici e infine a estranei e nemici. La pratica di queste meditazioni dovrebbe allenare la mente a dare amore incondizionatamente. L’appuntamento con X Factor 2021 – I Live è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. BIOGRAFIAFabiano Franovich, in arte Erio, ha 35 anni e viene da Livorno. Il suo stile musicale è dolce e melodico, dietro questa facciata però si nascondono sentimenti profondi e una forte emotività. Ha iniziato il suo percorso artistico con la pittura, ma la musica è l’arte attraverso la quale riesce ad esprimersi al meglio. Alle Audizioni incanta i giudici con la sua cover di “Can’t help falling in Love” di Elvis Presley. In questa occasione, Manuel Agnelli gli dice subito che vorrebbe lavorare con lui e lo definisce un “artista senza tempo”. Ai Bootcamp Erio si è esibito con il suo primo inedito in lingua italiana, dal titolo “Amore vero”. Manuel Agnelli non ha avuto dubbi e ha deciso di portarlo con sé all’ultima fase di selezione: gli Home Visit. Qui Erio ha portato una cover di “Please, Please, Please, Let Me Get What I Want” dei The Smiths. La conferma finale è presto detta, Erio si aggiudica un posto nel Roster di Manuel Agnelli e passa ai Live. La clip della sua Audition ha superato 1 milione di view.

