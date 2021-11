DIRETTAMENTE DA X FACTOR 2021 BENGALA FIRE SU RADIO LASER

DIRETTAMENTE DA X FACTOR 2021

BENGALA FIRE

DA VENERDÌ 29 OTTOBRE

IN RADIO E IN DIGITALE CON IL SINGOLO

“VALENCIA”

contenuto nell’album

“X FACTOR MIXTAPE VOL. 2”

Da venerdì 29 ottobre è in radio e su tutte le piattaforme digitali “Valencia”, il singolo originale dei Bengala Fire, prodotto da Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo e Tommaso Colliva e contenuto nell’album “X FACTOR MIXTAPE VOL. 2” disponibile su tutti i digital partner. In “Valencia” le pennate taglienti e affilate del garage matchano alla perfezione con il brit-rock più sbarazzino e immediato targato Bengala Fire. Il suono è contemporaneo, la verve estrosa e raffinata. Con la storia di un amore di passaggio e il ricordo sbiadito di una bellissima ragazza la band di paladini del rock ‘n roll è pronta a spiccare il volo, proprio come il razzo Bengala. L’appuntamento con X Factor 2021 – I Live è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. BIOGRAFIAI Bengala Fire sono una band rock composta da Mattia Mariuzzo, detto Mario, Andrea Orsella, per gli amici Orso, Davide Bortoletto, Borto, e Alexander Puntel, chiamato Lex. Hanno iniziato ad esibirsi nei bar della loro provincia, poi alle sagre di paese e in questi anni hanno fatto più di cento concerti e vogliono spiccare il volo ai Live nel Roster di Manuel Agnelli. Si sono presentati alle Audizioni con il loro singolo “Valencia”, che ha aperto un dibattito tra Manuel Agnelli e Mika. Ai Bootcamp sono tornati con una cover di “Televised Mind” dei Fontaines DC, ricevendo la totale approvazione di Manuel. Nella fase degli Home Visit si sono esibiti con una cover di “See Emily play” dei Pink Floyd convincendo del tutto Manuel con il loro suono contemporaneo e la loro capacità di riuscire a rendere personali anche le cover.

