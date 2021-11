“NON FAZIOSI, MA COSTRUTTIVI E FERMI NELLA TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CITTADINI DI PISTICCI”

E’ questo il precetto con il quale il circolo politico cittadino di “Fratelli d’Italia”, nella persona del proprio commissario cittadino, dr. Francesco Di Benedetto, esprime i migliori auguri per un lavoro proficuo ed all’altezza dell’auspicato miglioramento della qualità della politica, alla neo eletta Amministrazione comunale, al sindaco, dr. Domenico Albano ed all’organo esecutivo, la Giunta comunale. Non sarà certo l’assenza di rappresentanti in seno al Consiglio comunale a frenare l’azione politica del partito “Fratelli d’Italia”, pienamente consapevole dell’evidenza che la politica la si può fare sia dentro il Palazzo – il più delle volte in maniera autoreferenziale – che fuori dal “Palazzo”, ovvero lontano dai condizionamenti che, richiesti, spesso, dai ruoli amministrativi, finiscono quasi sempre per stravolgere i contenuti iniziali del programma di governo ed a metterne pericolosamente in discussione la “mission politica”. La nostra azione, lungi dal porsi come faziosa e strumentale, sarà, invero, vigile, confutativa, propositiva e, laddove richiesto, collaborativa, ponendosi, come unico obiettivo, la tutela degli interessi di tutti i cittadini. E tale azione segnerà traiettorie tanto più positive, quanto maggiore sarà la coerenza tra quanto previsto nel documento programmatico e l’azione di governo che il sindaco Albano imprimerà alla propria Giunta. All’esito, quindi del consueto appuntamento comunicativo sull’attività effettuata nei primi 100 giorni da parte dell’Amministrazione, una sorta di “rendiconto” che offre indicazioni sul lavoro avviato, sulla capacità di affrontare i problemi, sul lavoro di squadra, sulla coesione politica, sulle attività svolte sui temi prioritari, ci riserviamo di formulare un primo giudizio sul metodo adottato e sull’impronta amministrativa data dal sindaco Albano alla propria Giunta, che ci auguriamo appaia, soprattutto ai cittadini, positiva.Lo affermiamo con assoluta lealtà, al di fuori di ogni egoismo e per il senso di responsabilità che deve guidare chi, chiamato dalla politica, deve sempre anteporre al bene della propria fazione, quello di tutti i Cittadini.

Francesco Di Benedetto Commissario cittadino di “Fratelli d’Italia”