Pisticci, il Sindaco ha nominato la Giunta

Il Sindaco Domenico Albano ha nominato la Giunta per il mandato amministrativo 2021 – 2026.

Questa la nuova formazione:

Rossana Florio vicesindaco con delega alla Transizione ecologica e tutela ambientale – Igiene urbana – Turismo e promozione territoriale – Agricoltura- Paro opportunità.

Rocco Negro Assessore con delega ai Lavori pubblici – Arredo urbano – Edilizia pubblica – Infrastrutture e viabilità.

Antonio De Sensi Assessore con delega al Bilancio e politiche fiscali – Patrimonio e demanio – Pianificazione territoriale – Rigenerazione urbana e riqualificazione paesaggistica – Edilizia privata – Politiche culturali e della creatività – Relazioni con i pisticcesi altrove (Italia ed estero) – Partecipazione.

Alessandra Ruvo Assessore con delega alle Attività produttive, commercio, artigianato, industria – Digitalizzazione e innovazione tecnologica – Istruzione – Inclusione.

Mario Petracca Assessore con delega alle Politiche sociali e giovanili – Sport e impianti sportivi – Associazionismo e volontariato – Trasporti pubblici e privati.

“Un esecutivo di qualità – dichiara il Sindaco – con le giuste competenze, composto da persone che hanno a cuore il territorio e che sono certo si spenderanno per riportare Pisticci agli antichi splendori. Le aspettative dei cittadini sono alte e noi in sinergia con l’intero Consiglio comunale abbiamo il dovere di non tradirle.”

“Da oggi – conclude il Sindaco – si apre una nuova pagina e siamo già al lavoro affinché sia una pagina bella per l’intera comunità.”