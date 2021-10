ADICONSUM POMARICO VINCE BATTAGLIA SU TRASPORTI PUBBLICI. SI VA VERSO ATTIVAZIONE FERMATA BUS SULLA FERRANDINA – MATERA

di Michele Selvaggi

POMARICO. Altra battaglia affrontata e ormai vinta dall’Adiconsum Pomarico del Segretario Vito Pantone. Come si ricorderà, solo qualche settimana fa, dalla stessa sempre attiva associazione era stato affrontato problema parecchio a cuore della comunità pomaricana. Espressamente era stata richiesta – alla Regione di BasilIicata, all’Assessore Regionale alle Infrastrutture, al Presidenti della Provincia di Matera, all’Anas di Basilicata, al Presidente del Contrab, al Presidente della Fal, al sindaco del Comune di Pomarico Francesco Mancini. e p.c. alla Ditta Grassani – Garofalo, quale aggiudicatario del servizio di trasporto pubblico del comune di Pomarico – l’attivazione di tutte le procedure necessarie per rendere immediatamente operativa la piazzola di sosta in località Baracche, a circa 5 chilometri dall’abitato, in prossimità della rotatoria sulla Matera – Ferrandina con la programmazione delle fermate degli autobus di linea. Nelle ultime ore, come informa il segretario Vito Pantone, da parte del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione di Basilicata, è stata trasmessa una missiva all’Amministrazione Provinciale di Matera, invitando a fornire risposta immediata ai bisogni rappresentati dalla comunità del territorio del Comune di Pomarico. Tutto ciò, perché è proprio l’ente provinciale materano di via Ridola incaricato ad intervenire per rimodulare e programmare gli orari delle fermate dei bus del servizio di trasporto pubblico scolastico. Pronta la attivazione da parte dell’Ente materano che ha diramato la seguente nota: “ Il sindaco di Pomarico0 e la Segreteria di Adiconsum , per venire incontro alle legittime esigenze dei cittadini hanno chiesto a questo ente una fermata bus in contrada Baracche. La richiesta è motivata a seguito di ristrutturazione e ammodernamento, da parte di questo ente, della gestita S.P. Pomarico – Baracche, con istituzione di apposita fermata ‘per i collegamenti e coincidenze delle linee di competenza e principalmente per la Ferrandina – Matera – Sata di Melfi e Matera – Potenza dalle ditte consorziate Nolè s.r.l. e Ati -Sita- Grassani – Liscio inviando i relativi programmi di esercizio modificati”. Soddisfazione da parte del Segretario Pantoni: “ Esprimiamo un vivo ringraziamento a Provincia e Regione per l’interessamento alla soluzione positiva di tale problematica. Non appena avremo gli orari delle nuove fermate, chiederemo al sindaco di Pomarico Francesco Mancini, di intervenire presso la ditta Grassani e Garofalo, che gestisce il servizio di trasporto, nel territorio di Pomarico, al fine di poter inserire delle corse aggiuntive per le coincidenze con le fermate dei bus in località Baracche”.