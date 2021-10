ENERGIA: SFIDE E PROSPETTIVE DI CRESCITA PER LA BASILICATA

4 novembre, ore 16: iniziativa di approfondimento di Confindustria in collaborazione con Eni

POTENZA, 28 OTTOBRE – Confindustria Basilicata dedica un nuovo appuntamento al ciclo di iniziative di approfondimento sul tema dell’energia e dell’ambiente, che si terrà giovedì 4 novembre, a partire dalle ore 16.

Il webinar dal titolo “Energia, Ambiente, Ricerca: nuove prospettive industriali per la Basilicata” è realizzato in collaborazione con Eni, e si svolgerà con formula mista, sia in presenza (presso la sede di via Di Giura) che a distanza, attraverso piattaforma Zoom.

Il settore delle energie in Basilicata rappresenta il 12 per cento del Pil lucano a vanta significative specializzazioni produttive, sia da fonti classiche che rinnovabili. Lo scopo dell’iniziativa è far emergere le nuove prospettive industriali legate al comparto, e il contributo che esso può fornire al rilancio dell’economia del Paese, anche alla luce delle importanti sfide legate alla transizione ecologica e agli obiettivi di decarbonizzazione e di neutralità climatica, con un focus sulle possibili ricadute socio-economiche sul territorio.

Il dibattito affronterà anche le dinamiche più recenti che stanno interessando il comparto, legate all’aumento dei prezzi dell’elettrico e del gas naturale. Verranno illustrate le valutazioni e le proposte di Confindustria sul tema.

I lavori saranno aperti dal presidente della sezione Energia, ambiente e utilities di Confindustria Basilicata, Michele Margherita.

La tavola rotonda, moderata dalla giornalista Lucia Serino, vedrà a confronto Francesca Ferrazza, responsabile R&D business partner energy evolution di Eni; Aurelio Regina, presidente del gruppo tecnico Energia di Confindustria; Giorgio Graditi, responsabile del dipartimento tecnologie e fonti rinnovabili di Enea; Gelsomina Pappalardo, direttrice CNR – IMAA di Tito; Severino Romano, professore di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali dell’ UniBas; Luigi Marsico, presidente del Cluster Energia Basilicata.

Le conclusioni saranno affidate al presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma e all’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa.