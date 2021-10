KUNGS TORNA CON IL NUOVO SINGOLO “LIPSTICK”. Da Venerdì 29 10 21 new hit su Radio Laser / tv 835

DOPO L’INCREDIBILE SUCCESSO DI “NEVER GOING HOME”

SINGOLO INTERNAZIONALE PIU’ SUONATO IN RADIO DELL’ESTATE 2021 DISCO DI PLATINO

E TRA I PIU’ VENDUTI DEL NOSTRO PAESE

KUNGS

TORNA A FARCI BALLARE CON IL NUOVO SINGOLO

“LIPSTICK”

RADIODATE VENERDì 29 OTTOBRE

DISPONIBILE IN CARTOLINA ANCHE LA EXTENDED EDIT



KUNGS torna alla ribalta con LIPSTICK, l’atteso follow-up alla hit NEVER GOING HOME che ci ha fatto ballare tutta l’estate. Il singolo uscirà venerdì 29 ottobre su tutte le piattaforme digitali e dallo stesso giorno sarà disponibile per la rotazione radiofonica.