Entra nel vivo la XII edizione del Premio Teatro Scuola Cultura Palma Cito.

Dopo la compagnia Fanny & Alexander, protagonista dell’ultima edizione, precedente alla

pandemia, ospite del Premio quest’anno sarà il Teatro delle Ariette con lo spettacolo

“TRENT’ANNI DI GRANO Autobiografia di un campo”, in scena domenica 31 ottobre nell’ex

chiesa di Sant’Agostino di Massafra (TA), per la stagione di teatro contemporaneo a cura del

Teatro delle Forche.

Di Paola Berselli e Stefano Pasquini. Con Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini.

Scenografia e costumi Teatro delle Ariette. Regia Stefano Pasquini. Produzione Teatro delle Ariette

2019 con Fondazione Sassi Matera.

“Quaranta spettatori seduti attorno a un grande tavolo basso a forma di U. Noi al centro, seduti a

terra su un pavimento coperto di chicchi di grano, prepariamo e cuociamo le tigelle (un piccolo

pane tipico del nostro territorio), leggiamo le parole del diario. La luce delle candele, nient’altro.

Molto lontana l’eco di un’orchestra che suona Summertime. Tre mesi di diario, trent’anni di vita.

Forse uno spettacolo. Forse una veglia, come nelle notti d’estate, sotto le stelle, quando ci

sentiamo piccoli, molto piccoli, granelli di polvere in mezzo ai campi.”

Ingresso ore 19.30. Inizio ore 20.00. Acquisto del ticket esclusivamente online sul sito

www.vivaticket.com. Costo biglietto 25 euro.

Sempre il Teatro delle Ariette, dal 1° novembre, condurrà, nel Teatro Comunale di Massafra, il

laboratorio intensivo di teatro “Massafra – Diario della vita quotidiana” con i giovani vincitori del

bando di concorso, che si concluderà il 4 novembre con un esito finale aperto al pubblico, con

inizio alle ore 20.00.

L’evento sarà preceduto da un incontro, dal titolo “Accendere fuochi: il teatro e la scuola

nell’educazione”, un momento di riflessione e di ascolto che proverà a mettere in relazione il

mondo della scuola, l’educazione e il teatro.

Una tavola rotonda – che si svolgerà nella Biblioteca di Comunità (Palazzo De Notaristefani) con

inizio alle ore 18.00 – attorno alla quale raccogliere le domande urgenti e le ferite di questi due

anni passati, causate dalla pandemia, e provare a intravedere insieme dei punti di fuga

all’orizzonte, per il futuro.

“Profondamente ispirante per noi – spiega la curatrice artistica del progetto Ermelinda Nasuto – è

stato l’ultimo libro di Giancarlo Visitilli ‘È bravo ma potrebbe fare di più’ (Progedit), in particolare

il passaggio: «Piuttosto che preoccuparsi di cosa insegnare ci si dovrebbe pre-occupare di come si

insegna, se è vero che “l’insegnamento non consiste nel riempire dei secchi ma nell’accendere dei

fuochi” come sosteneva William Butler Yeats, poeta, drammaturgo, scrittore e mistico irlandese.

Qual è il contesto in cui si accendono fuochi, inteso non soltanto come dato o luogo geografico ma

piuttosto come geografia e storia di esseri umani?».

Attorno a questa domanda e ad altre questioni sottese al volume, prenderà corpo la tavola di

lavoro alla quale parteciperà lo stesso autore Giancarlo Visitilli, insegnante e giornalista, il Centro

Arti integrate IAC di Matera, rappresentato da Nadia Casamassima e Andrea Santantonio, e

Teatrolab Restiamo umani di Laterza, con Tiziana Mele.

Il coordinamento e le conclusioni saranno affidate alle prof.sse Mariateresa Longo e Loni

Guagliardo (Comitato Premio Palma Cito).

Il Premio Teatro Scuola Cultura Palma Cito è un’iniziativa del Teatro delle Forche, a cura di

Ermelinda Nasuto, in collaborazione con: Fidapa sezione di Massafra, associazione “Il Serraglio”,

associazione “La Finestra”, I.I.S.S. “De Ruggieri”, Lions Club e Leo Club Massafra Mottola “Le

Cripte”, Rotary Club Massafra, Upgi, Amastuola Masseria Wine Resort.

La XII edizione del Premio rientra in “Passi Sospesi”, un progetto del Teatro delle Forche sostenuto

dal fondo regionale “FSC 14-20: Patto Per La Puglia. Interventi Per la Tutela e Valorizzazione dei

Beni Culturali e per la Promozione del Patrimonio Immateriale. Custodiamo la Cultura in Puglia

2021 – Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali” e dal Comune di Massafra.

L’ingresso agli eventi è consentito ai possessori di Green Pass sino ad esaurimento posti.

