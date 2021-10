Acerenza: finalmente riparte il calcio dilettantistico

Il Sindaco di ACERENZA, Fernando Scattone, afferma, finalmente riparte il calcio dilettantistico ad Acerenza!

Con immenso piacere e con tanto entusiasmo, auguro alla neo Associazione Polisportiva acheruntina, “A.S.D. Acerenza”, tutto il bene per l’imminente debutto nel campionato di II° categoria che riprende, dopo diversi anni di assenza dalla scena sportiva, la gloriosa storia calcistica acheruntina.

Sono certo che in questa stagione che è oramai alle porte, vedremo tanto entusiasmo e passione intorno a questa nuova compagine sociale e che sicuramente potrà avere un ruolo importante e da protagonista nell’imminente campionato 2021/2022.

Una grande occasione per tutta la comunità, per la squadra, per gli atleti, per i dirigenti e per il nostro territorio, senza dimenticare chi, anche in questi anni di silenzio calcistico, ha continuato e continua, in silenzio a garantire una formazione calcistica di base alle nuove generazioni acheruntine.

Lo sport, il calcio in particolare, oltre ad essere un importante momento di crescita è senza dubbio un grande volano di promozione e valorizzazione del territorio che merita di essere sostenuto e supportato.

Da sportivo, aggiunge il Sindaco Scattone, ritengo che a questi livelli il calcio dovrebbe rappresentare fondamentalmente uno svago, un piacere, un fattore di aggregazione e ben vengano le vittorie sul campo.

Per poter vincere, sottolinea il consigliere comunale con delega allo sport, Donatello Mancaniello, è necessario sostenere la squadra con entusiasmo.

L’A.S.D. Acerenza, infatti per Donatello Mancaniello è la squadra del nostro paese e pertanto invito tutti gli acheruntini, anche chi vive fuori Acerenza a riprendere a seguire il calcio acheruntino, a tifare con entusiasmo per i nostri colori sociali e perchè no ad emozionarci per le vittorie della nostra squadra.

Desidero inoltre, conclude il Sindaco, complimentarmi con chi ha realizzato il nuovo logo che rappresenta una forte identificazione non solo per il tifoso e per l’appassionato di calcio ma anche e soprattutto per il cittadino acheruntino, fiero di questo simbolo identificativo della nostra città nel calcio.

A nome mio e dell’Amministrazione Comunale, desidero rivolgere un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo, dirigenti, atleti, staff della A.S.D. Acerenza per questa nuova avventura, la stagione 2021-2022.

Sono certo che la grinta dei nostri calciatori, accompagnati dal giusto entusiasmo della comunità acheruntina e dal supporto degli amministratori comunali, produranno grandi soddisfazioni sportive e ci faranno vivere momenti intensi e appassionati.

Auguro, quindi buon lavoro, alla squadra, allo staff tecnico e alla dirigenza con l’auspicio che questa meravigliosa ripartenza nel calcio sia un nuovo inizio ricco di soddisfazioni.

Buon lavoro e FORZA ACERENZA!

FERNANDO SCATTONE – SINDACO DI ACERENZA