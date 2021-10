Lavello (PZ): Controlli dei Carabinieri sulla sicurezza nei luoghi di Lavoro. Deferite 5 persone ed elevate sanzioni per oltre 82.000 euro.

I Carabinieri della Stazione di Lavello, unitamente a personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Potenza e ai funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera, nell’ambito di specifici servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, hanno proceduto al controllo di numerose aziende agricole ed imprese edili, al fine di verificare il rispetto delle normative in materia di lavoro ed in particolare quelle sulla sicurezza. Nel dettaglio, all’esito delle verifiche effettuate in 5 aziende, tutte ubicate nel comune di Lavello, è stata rilevata la presenza, in 4 di esse, di 6 lavoratori irregolari, in riferimento ai quali era stata del tutto omessa la prevista comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. In altre due circostanze sono stati accertati, in riferimento a 3 lavoratori, l’omesso invio alle visite mediche preassuntive obbligatorie e l’omessa formazione sulla sicurezza. All’esito dei controlli sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente i legali rappresentati di 5 aziende, adottando provvedimenti di sospensione delle attività nei confronti di 4 di esse. Contestualmente sono state applicate sanzioni amministrative ed ammende per un totale di 82.500,00 euro. L’attività svolta si inquadra nel più vasto panorama di iniziative messe in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza, con l’ausilio dei comparti di specialità dell’Arma dei Carabinieri e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera, tese a garantire il rispetto della normativa inerente alla tutela dei lavoratori, al fine di innalzare il livello di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenire incidenti in questo delicato settore.

