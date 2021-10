HA CAMBIATO VOLTO LA PROVINCIALE PER MARCONIA – S.BASILIO. A PISTICCI FORSE MAI UNA SEGNALETICA COSI’

di MICHELE SELVAGGI

PISTICCI. Grazie anche ai nostri servizi – più volte intervenuti raccogliendo le segnalazioni di automobilisti che percorrono l’arteria provinciale che parte dalla località Pozzitelli, passa per l’abitato di Pisticci e prosegue per Tinchi, Marconia, San Basilio – ci fa piacere constatare che la stessa, da poco, ha cambiato letteralmente volto.In meglio, naturalmente Diversi i lavori eseguiti negli ultimi tempi dall’Amministrazione Provinciale guidata dal Presidente Pietro Marrese, che si era impegnato in prima persona per eliminare i disagi lungo quel tratto di oltre una trentina di chilometri. Recentemente, ricordiamo, si era già intervenuti sull’ultimo tratto della Pozzitelli – Pisticci, a partire dalla uscita a valle della Galleria San Rocco, con radicali opere di allargamento, sistemazione del fondo stradale e segnaletica orizzontale e verticale, compresa la “intelligente” realizzazione di un grande rondò, illuminato a giorno da una altissima struttura luminosa, proprio al bivio Pozzitelli. Opera razionale, e perchè no, anche piacevole, che mancava in un posto strategico della circolazione per le valli.. Gli altri recenti lavori, solo di qualche settimana fa, hanno interessato la messa in sicurezza di un tratto della stessa S.P. in località Castelluccio, per oltre 2 chilometri, con messa in opera di binder e tappetino di usura per tutta la carreggiata nei tratti dissestati, con aggiunta di perline per migliorare la visibilità notturna. Ma oltre a questi interventi, vengono notati, e con piacere, anche altri lavori di asfalto lungo il restante tratto della provinciale, con segnaletica orizzontale e verticale, cambiando letteralmente volto alla stessa. Tutta l’opera realizzata, compresa quella tra la Galleria S.Rocco e Pozzitelli, come ci informano dalla Provincia, è costata circa 800 mila euro. Intanto sono in fase di progettazione, come ci informa sempre l’area tecnica diretta dall’Ing. Pietrocola, altri interventi chiesti dal neo Sindaco Domenico Albano al Presidente Marrese, riguardanti interventi in località Tinchi e lungo la provinciale ex Anic. Si coglie anche l’occasione per sottolineare i recenti interventi nei centri abitati del territorio comunale di Pisticci, relativamente alla segnaletica – da noi più volte segnalata. occorre riconoscere, veramente ben realizzata dalla impresa D’Alessandro Giuseppe. Si è obiettato che per questa opera sarebbe stata sbagliata la tempistica – proprio in prossimità della consultazione elettorale. Noi non vogliamo entrare nel merito, ma solo rilevare che, al di là di tutte le osservazioni e polemiche, resta comunque importante che questa “necessaria” opera, sia stata finalmente realizzata a vantaggio della comunità che la richiedeva, rispettando comunque un impegno che qualche mese fa, fu preso personalmente dall’allora sindaco Viviana Verri e Assessore Filippo Ambrosini, con la realizzazione di un progetto ad hoc dell’Ufficio Tecnico Comunale, guidato dall’ing. Rocco Di Leo, per un importo di oltre 100 mila euro.