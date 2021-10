Concorso pubblico per esami: 5 agenti di Polizia Locale cercansi. Tutti i dettagli nella sezione Concorsi Pubblici del sito internet dell’Ente.

Nuovi agenti per l’organico della Polizia Locale del Comune di Gravina in Puglia. E’ stato difatti pubblicato il bando di concorso per la selezione di cinque posti a tempo pieno determinato, sino al 31 Dicembre 2021, salvo proroghe, nelle more dell’espletamento del concorso a tempo indeterminato, di prossima indizione. “L’iniziativa – sottolinea il sindaco Alesio Valente – punta a potenziare il personale della Polizia Locale, in aggiunta alle assunzioni già portate a compimento negli ultimi mesi. E’ necessario fare di più ed è quel che ci accingiamo a fare, per assicurare una sempre migliore efficienza di un settore essenziale per la vita della comunità”.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica, entro e non oltre le ore 23.59 dell’11.11.2021. Maggiori informazioni ed il bando in versione integrale sono disponibili nella sezione “Concorsi Pubblici” del sito internet del comune di Gravina in Puglia, all’indirizzo www.comune.gravina.ba.it

Gravina in Puglia, 27 Ottobre 2021

Comune di Gravina in Puglia Puglia