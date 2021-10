MATERA: SI RIUNISCE DOMANI IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale è convocato per domani, mercoledì 27 ottobre, alle ore 16,00 in seduta straordinaria (seconda convocazione martedì 2 novembre alla stessa ora) presso la Sala Pasolini in via Sallustio, in modalità telematica e in presenza.

Questo l’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea:

1. Ratifica deliberazione di giunta comunale n. 256 del 09 settembre 2021 “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell’articolo decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.”.

2. Ratifica deliberazione di giunta comunale n. 273 del 22 settembre 2021 “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023”.

3. Ratifica deliberazione di giunta comunale n. 278 del 22 settembre 2021 “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023”.

4. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di Egidio Tamburrino.

5. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di UnipolSai Assicurazioni Spa (prop.n. 66 del 07-10-2021)

6. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di UnipolSai Assicurazioni Spa (prop.n. 67 del 07-10-2021)

7. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di Barbaro Chiara.

8. Riconoscimento debiti fuori bilancio. Liquidazione spese legali in favore di Parisi Scavi e Costruzioni di Parisi Angelo. (Prop. n. 61 del 7/10/2021).

9. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di società TMP S.r.l. (Prop. n. 62 del 7.10.2021).

10. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di CO.TR.A.B. (Prop. n. 63 del 7.10.2021).

11. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di Caputo Angelo. (Prop. n. 64de1 7.10.2021)

12. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di lacovone Paola Maria (Prot. n. 65 del 7.10.2021)

13. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di Sangiorgio Carla. (Prop. n. 71 del 18.10.2021).

14. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore della società La Dante s.a.s. di Civita s.r.l. & C. (Prop. n. 72 del 19.10.2021).

Sarà consentito ad un numero massimo di 30 persone di assistere in presenza ai lavori della seduta consiliare, previa esibizione del green pass, al fine di assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del covid-19.

Matera, 26 ottobre 2021