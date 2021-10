AGGIORNAMENTO COVID-19 GINOSA 26 OTTOBRE 2021: NOTA STAMPA SINDACO VITO PARISI

Oggi 26 ottobre 2021 si superano i 100 casi di contagio da Covid-19 tra Ginosa e Marina di Ginosa.

Sono in contatto costante con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Taranto e apprendo che non vi sono persone con particolari situazioni di criticità.

Ma non voglio nasconderlo: la preoccupazione, comunque, c’è.

Come molti sanno, ci sono diverse classi in isolamento fiduciario e si stanno valutando delle specifiche misure per quanto riguarda alcuni istituti scolastici.

La situazione ci costringe ad alzare ulteriormente il livello di attenzione nel rispettare tutte le misure anticovid.

La maggior parte lo sta già facendo, ma c’è anche chi non ha rispettato la quarantena, è stato denunciato e dovrà risponderne.