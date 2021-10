Mediterranean Jazz, Bologna laboratorio d’avanguardia per musicisti e compositori

Qual è la differenza fra il jazz americano e quello europeo? E’ una querelle che si trascina da anni ma che forse ha trovato una possibile risposta: il jazz americano affonda le sue radici nel blues, quello europeo nella musica classica. Sembra l’uovo di Colombo, ma proviamo a ragionarci su e capire perché.

Il jazz è nato negli Stati Uniti agli inizi del secolo scorso e il termine, verosimilmente, deriva dal francese jaser (fare rumore) e tale ovviamente doveva apparire ai primi ascoltatori questa nuova musica completamente diversa dai canoni classici o popolari cui erano abituati. Il nuovo genere si innestava sul blues cantato dai negri americani che denunciavano le sofferenze cui erano costretti e più che un canto era un vero e proprio struggente lamento. Nel corso degli anni per via di grandi musicisti e compositori quali Armstrong, Ellington, Coltrane, Parker. Monk, Evans, Davis, Gillespie, Mingus, Gershwin, per citarne solo alcuni fra i più importanti, ha acquisito una struttura musicale propria ed ha trovato la sua espressione massima nella tecnica dell’improvvisazione che poi è la caratteristica fondamentale del jazz. Fra il 1930 e il 1950 si espande in tutto il mondo con un successo inarrestabile destinato a continuare all’infinito.

E in Europa? Molti musicisti si lanciano in questo nuovo genere imitando i loro omologhi d’oltreoceano e quando scrivono brani propri lo fanno in perfetto american style. Si distingue Django Reinhardt che nel 1920 s’inventa il gypsy jazz mescolando lo swing con la musette francese e la musica gitana. Sul finire degli anni cinquanta provano a coniugare jazz e musica classica i pianisti Giorgio Gaslini e Jacques Loussier ma solo negli ultimi tempi il jazz europeo torna alla ribalta con compositori e musicisti di calibro come il contrabbassista francese Renaud Garcia Fons, il sassofonista norvegese Jan Garbarek, il pianista polacco Leszek Mozdzer, il pianista tedesco Georg Graewe tanto per citare qualche nome unitamente ad altri musicisti che fanno capo alle prestigiose case discografiche tedesche ECM e ACT.

E in Italia? Dopo l’ostracismo del regime fascista, che ne aveva vietato la diffusione, il jazz sbarca nella nostra penisola con le truppe alleate durante la Seconda Guerra Mondiale. Anche da noi tantissimi eccellenti musicisti si rifanno al jazz dei colleghi americani sia nella tecnica che nella composizione. Loffredo, Urbani, Pieranunzi, Cerri, Marcotulli, Rava, Gatto, Bosso, Fresu ecc. sono tutti nomi di primissimo piano con l’eccezione di Stefano Bollani che ama definirsi un musicista senza aggettivi.

E’ Bologna però che negli ultimi anni diviene una vera e propria fucina d’avanguardia per il jazz made in Europa. Qui sul pentagramma si forgiano le note del Mediterranean Jazz, la corrente musicale che cattura ritmi e suoni provenienti da tutte le sponde del Mediterraneo per fonderli con la musica classica e con quel jazz di matrice nord europea di cui parlavamo prima. Non poteva essere diversamente dal momento che la nostra penisola è il cuore stesso del Mediterraneo e il naturale crocevia di suoni provenienti da luoghi lontani: Andalusia, Balcani, Grecia, Turchia, Armenia, Paesi Arabi e, naturalmente, dalla musica popolare italiana.

Musicisti e compositori che operano nella città delle Due Torri navigano proprio su queste rotte per fare la loro musica. Tolga During con il suo quartetto OttoMani, Pippi Dimonte col suo Trio Mezcal e l’Ensemble Majara, Francesco Paolino, Alessandro Predasso, Stefania Megale, Alberto Mammollino delle Lame da Barba, Yalcin Ozgur e Vaggelis Merkouris dei Karagunes, Jacopo Barone dei Zagara, Claudio Cadei e Daniele Cangini con Les Touches Louches, Andrea Menabò e Tommy Quinci di Zaraf sono fra i più attivi e creativi. Il contrabbassista e compositore Pippi Dimonte collabora con tutte queste formazioni nella realizzazione dei rispettivi progetti. Sonorità e ritmi che si possono ascoltare nei loro Cd, su YouTube, sui digital stores e sui rispettivi siti web. Questo non poteva non accadere che nella città felsinea dove il Nettuno del Giambologna da secoli rappresenta un laboratorio di idee, di scienza e di cultura a tutto campo. Vuoi vedere che il dio del mare s’intenda ora anche di Mediterranean Jazz?

Post scriptum. Queste brevi note non hanno alcuna pretesa di essere esaustive dell’argomento. Vogliono solo essere un piccolo sasso gettato nello stagno. Opinioni diverse naturalmente sono tutte benvenute e legittime. La querelle può continuare.