ECOLOGISTIC, ELEZIONI RSU. SINDACO PARISI: “RISPETTARE VOLONTÀ LAVORATORI E RISTABILIRE SERENITÀ NELL’AZIENDA”

“La democrazia è una cosa seria ed essa va sempre tutelata, non solo quando è esercitata nel corso delle elezioni comunali, ma anche all’interno di quelle sindacali. Senza la rappresentanza dei lavoratori, non può esserci nessun tavolo e di conseguenza nessun confronto’’: così il Sindaco di Ginosa (TA) Vito Parisi. “Mi preoccupa quello che sta accadendo all’interno della Ecologistic spa – prosegue Parisi – e dovrebbe far riflettere tutti.

L’organizzazione sindacale più suffragata, l’USB, che condivide le posizioni dell’Amministrazione rispetto ad ampliamenti e obblighi contrattuali, si ritrova a dover vedere l’esito del voto invalidato.E questo, solo perché non piacerebbe alle rappresentanze “storiche” della vertenza?

Il mio auspicio è che il lavoro venga tutelato e che venga ristabilito un clima di serenità all’interno dello stabilimento. Molti lavoratori sono preoccupati e rischiano che la loro volontà di essere rappresentati dall’USB venga meno.

Questo è il presupposto per sedersi attorno al tavolo della task force: rispettare la volontà dei lavoratori e del territorio palesemente espressa.

Tale clima di serenità è necessario per poter ritornare a discutere del futuro di questa vertenza storica per Ginosa nei tavoli preposti al fine di poter tutelare lavoro, ambiente e territorio’’.

Correlati