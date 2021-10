Basilicata. Domani Sottosegretaria Sud Nesci a Matera. Previsto incontro con Sindaco Bennardi, intervento al convegno “Carta di Matera” e meeting con Confapi e Consorzio Sviluppo

“Domani 22 ottobre la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci sarà a Matera per alcuni incontri istituzionali. Alle ore 12:00 incontrerà il sindaco Domenico Bennardi e insieme visiteranno il nuovo HubOut in piazza Matteotti. Alle 15:30, presso l’Hotel Del Campo in via Lucrezio, la Sottosegretaria interverrà al convegno pubblico sulla ‘Carta di Matera’ dedicato alla sanità, con una relazione sul tema ‘Mezzogiorno: il divario da recuperare’. Successivamente, alle ore 18, Nesci terra un meeting riservato con Confapi e il Consorzio Industriale per lo Sviluppo di Matera”. Lo rende noto un comunicato dell’ufficio stampa della Sottosegretaria per il Ministero del Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci.

