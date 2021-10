Arriva a Matera il temporary store di Citymoda

Sabato 23 ottobre, nel centro Mongolfiera di Matera Venusio si terrà l’evento di inaugurazione del nuovo punto vendita CityModa, azienda barese che per la prima volta arriva in Basilicata, con una serie di iniziative che si susseguiranno per tutto il pomeriggio.

“Siamo orgogliosi – ha affermato Marilù Fiore, responsabile Marketing dell’azienda – di arrivare in Basilicata con la nostra attività, nata in Puglia. Facciamo questo passo con un progetto che va incontro al cliente, offrendo ottima qualità a prezzi vantaggiosi, grazie ad una formula già utilizzata nel centro di Bari, nel primo periodo post covid, apprezzata dalla clientela e con dei risultati molto soddisfacenti”.

Aperto da mercoledì 20 ottobre, il punto vendita è un “temporary store” nel quale saranno presenti capi d’abbigliamento della collezione autunno-inverno della precedente stagione, uomo, donna e bambino, dei top brand gestiti, tra i quali il pugliese Fiore 1957, con sconti fino al 50%. Questo è il primo punto vendita lucano del gruppo che nell’ultimo anno e mezzo ha già aperto 3 nuovi store, 1 a Surano (LE), e 2 a Bari, nel parco commerciale di Santa Caterina e nel centro città. Tali aperture hanno fatto seguito agli store di Modugno, il primo dell’azienda guidata da Giancarlo Fiore, di Lecce, di Bari (Barimax) e di Brindisi.

“Per superare con successo un’annata difficile abbiamo scelto ancora una volta di investire in un nuovo punto vendita. Allargarci in Basilicata è anche un modo per essere più vicini ai nostri affezionati clienti che ci raggiungono da questa regione. Proprio con loro festeggeremo l’inizio di questa nuova sfida imprenditoriale”.

Nel corso del pomeriggio saranno proposte le selezioni musicali del dj Base Shaker, accompagnato dalle percussioni suonate dal vivo da Aris Volpe. Inoltre, rispettando tutte le misure di sicurezza, saranno distribuiti gadget e un cocktail party gratuito in partnership con “Spazio Vuoto” Exhibition Bar di Matera.

A raccontare dal vivo l’esperienza di questo primo appuntamento firmato Citymoda saranno alcune influencer lucane, che attraverso i canali social illustreranno dal vivo ai propri follower la loro esperienza di shopping all’interno del nuovo store.

CityModa temporary store – SS 99 Altamura/Matera km 12.700 – Matera

Info: 3474360942

Inizio evento: 17.00