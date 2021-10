Verso Catania vs CMB Matera, le parole di Josete

Un campionato di Serie A che non conosce la parola riposo. Archiviata la pratica Napoli con la prima vittoria casalinga, è già tempo di ripartire per l’Opificio 4.0 CMB Matera. Ieri mattina la squadra di mister Nitti è partita in direzione Catania per giocare, stesera, la quarta giornata del campionato di Serie A (secondo turno infrasettimanale). I siciliani hanno conquistato tre punti in classifica, maturati grazie alla vittoria casalinga per 7 reti a 1 contro il Real San Giuseppe, mentre nella altre due partite sono arrivate le sconfitte per 8 reti a 3 contro il Ciampino di Wilde e Isi e hanno perso in casa dei Campioni d’Italia del Pesaro, con capitan Tonidandel che ha segnato il gol vittoria a diciannove secondi dalla sirena. A presentare l’importante match di domani è lo spagnolo Josete:

“Arriviamo a Catania con il capolavoro di sabato a Policoro. Sapevamo che era una partita molto difficile contra una squadra forte e che aveva bisogno dei tre punti, ma abbiamo saputo gestire la partita e abbiamo saputo soffrire quando c’era da soffrire e siamo stati praticamente perfetti nella fase difensiva. Sono contento per la prestazione personale e di tutto il gruppo. Sapevo che la Serie A era un campionato molto impegnativo e con un alto tasso di qualità e credo che il mio approccio al campionato è stato buono ma ho ancora molte cose da migliorare. Oggi a Catania ci aspetta una partita molto difficile, si tratta di una squadra molto intensa in fase difesa e sfideremo giocatori esperti e di qualità. Sarà sicuramente una partita con un ritmo alto, dove dobbiamo essere noi a gestire bene i momenti importanti della gara. Arriviamo sicuramente con fiducia e con la voglia di continuare sulla strada vincente. Tutte le squadre del campionato sono allo stesso livello, daremo il 100%, ancora una volta per portare un risultato positivo a Matera. Abbiamo creato un bel gruppo con un bellissimo spirito di squadra, dobbiamo continuare a lavorare su questa strada e il risultati positivi arriveranno.

Appuntamento martedì 19 ottobre 2021, ore 19:00 PalaCatania, Catania. Il match sarà trasmesso in diretta su www.futsaltv.it