Primo posto nazionale nella la finalissima Comix Games al Salone del Libro di Torino per le ragazze dell’ IC Fermi! In una sfida avvincente a colpi di tautogrammi, acrostici e giochi linguistici, le alunne hanno sfidato studenti e studentesse di tutta Italia esibendosi sul palco con una divertente coreografia a ritmo di un brano rap scritto per l’occasione sul tema del salone, Vita Supernova: un augurio esplosivo per il tempo che verrà nel segno della fiducia per il futuro!

