DEDDY: IL CIELO CONTROMANO SU GIOVE È DISCO DI PLATINO AI VERTICI DELLA CLASSIFICA UFFICIALE FIMI/GFK

“O PASSI” RAGGIUNGE LA CERTIFICAZIONE DI DOPPIO PLATINO

“Il cielo contromano su Giove”, il nuovo album di Deddy,dopo aver esordito ai vertici della classifica ufficiale Fimi/Gfk, raggiunge la certificazione PLATINO.

A questo importante traguardo si aggiunge anche il DOPPIO PLATINO per il singolo “0 Passi” che, insieme a “Il cielo contromano” (PLATINO), La prima estate” (ORO) e all’ultimo singolo GIOVE, sono contenuti nell’album.

7 sono i nuovi brani che arricchiscono la nuova versione del “Il Cielo Contromano”, scritti in parte da Deddy, in parte da autori quali Rocco Hunt, Giordana Angi, Michele Canova, Alessandro La Cava e molti altri, con la produzione dello stesso Canova, Francesco “Katoo” Catitti , Cesare Chiodo e Tom Beaver.

La musica è da sempre l’unico mezzo attraverso cui Deddy riesce ad esprimere tutte le emozioni e raccontare ciò che vive, concentrandosi in particolare sulla scrittura, che considera il suo punto di forza.

Deddy ha presentato il nuovo lavoro in un evento esclusivo tra astronomia e musica all’interno del Civico Planetario di Milano dove le nuove canzoni si sono alternate all’osservazione del cielo curata da L’Officina. L’evento organizzato TikTok TikTok – piattaforma d’intrattenimento leader per i video brevi – ha permesso ai fan di passeggiare simbolicamente, con Deddy nello spazio a ritmo delle sue canzoni e scoprire delle curiosità sui pianeti e le costellazioni.

Guarda il live: https://www.youtube.com/watch?v=poZDXM_s5R0

Deddy, alla nascita (nel 2001, a Settimo Torinese) Dennis Rizzi, capisce presto che la musica, il cantautorato, anzi, è uno di questi. Anzi, qualcosa di più. Proprio il suo divenire. A scriverne di sue, di canzoni, inizia presto, a 12 anni. «I miei si lasciarono che ne avevo 8, o 9, quando nessuno ancora era figlio di genitori separati, e non sapevo con chi parlare, o forse era solo una mia percezione perché nella mia testa ero l’unico bambino che tornava a casa e non trovava mamma e papà insieme. È stato così che ho preso a buttare giù nelle note del telefono frasi, pensieri da tram. E in rete a cercare: “Come si fa una canzone”. Metto insieme i pensieri, adatto dei suoni che trovo su Youtube. Ne esce qualcosa che somiglia già a un brano.

Mentre lavora come barbiere, a novembre 2020 entra nel celebre programma televisivo “Amici di Maria De Filippi”, dove inizia un percorso che gli permette di crescere artisticamente, fino a firmare un contratto con la major Warner Music Italia. Dopo il successo dei singoli “Il cielo contromano” e “0 Passi”, scritto insieme a Giordana Angi e prodotto da Zef, , il 14 maggio 2021 Deddy pubblica il suo primo EP “Il cielo contromano”, che debutta sul podio della classifica ufficiale album FIMI/Gfk, alla posizione n.2.