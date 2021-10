POSTE ITALIANE: A SASSO DI CASTALDA L’ANNULLO FILATELICO E LA CARTOLINA DEDICATI AI PICCOLI COMUNI

Potenza, 18 Ottobre 2021 – Sasso di Castalda è uno dei comuni scelti da Poste Italiane in Basilicata per

presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale

della comunità. Per l’evento, Il Comune di Sasso di Castalda ringrazia Poste Italiane per l’impegno, a titolo

gratuito, nella stampa delle cartoline e del bollo dedicato a Dante, in occasione del 700° Anniversario della

sua scomparsa. La manifestazione si è tenuta presso la suggestiva Rocca del cosiddetto “Castello di Sasso di

Sasso di Castalda”, dove si trova il famoso “Ponte alla Luna”.

L’iniziativa è parte del programma di impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila

abitanti, promosso dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante, ed è coerente con la presenza capillare

di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle

aree meno densamente popolate.

La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

Le istituzioni locali hanno espresso la propria soddisfazione per questa iniziativa che segna una nuova tappa

nel dialogo e nel confronto con Poste Italiane e avvicina ancora di più l’Azienda al territorio, seguendo un

percorso fatto di impegni reali, investimenti e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e

sociale del Paese.

L’iniziativa è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono

allo sviluppo sostenibile del Paese.





