INSIEME A FONDAZIONE AIRC RENDIAMO IL CANCRO SEMPRE PIU’

CURABILE!

I GIORNI DELLA RICERCA | 31 OTTOBRE – 19 NOVEMBRE

SABATO 6 NOVEMBRE TORNANO NELLE PIAZZE

I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA DI AIRC

Sabato 6 novembre i volontari di Fondazione AIRC tornano in 1.200

piazze, nel rispetto delle indicazioni delle autorità sanitarie, con i

Cioccolatini della Ricerca.

Scegliendo i cioccolatini di AIRC facciamo un gesto che fa bene due volte:

perché il cioccolato fondente, in modica quantità, può portare benefici per

la salute, e perché con questo dono sosteniamo concretamente il lavoro di

5mila ricercatori.

Possiamo ordinare già ora i Cioccolatini anche su AIRC.IT per fare una

dolce sorpresa alle persone cui teniamo direttamente a casa.

È questo il momento di sostenere con decisione la ricerca sul cancro!

Scopri la piazza più vicina con I Cioccolatini della Ricerca su airc.it

