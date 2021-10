GUARINO HA RICEVUTO QUESTA MATTINA IL NEO SINDACO DI LAURIA GIANNI PITTELLA

PROVINCIA DI POTENZA Il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, ha ricevuto questa mattina il neo Sindaco di Lauria, il Sen. Gianni Pittella, accompagnato dal Vice Sindaco Giulio Labanca nel suo giro di incontri istituzionali avviati dopo le elezioni amministrative. Nel cordiale colloquio, sono state poste le basi per guardare al comprensorio del Lagonegrese nella sua interezza, come un’area da cui far ripartire l’idea di territori interni della provincia potentina, che danno il loro contributo alla tenuta sociale ed economica della regione. Necessaria dunque, hanno convenuto Guarino e Pittella, una valutazione complessiva sul sistema viario e su quello scolastico, presupposti necessari per garantire la mobilità in sicurezza e contestualmente offrire opportunità di tenuta economica e sociale ai giovani che devono frequentare le scuole dell’area immaginando un futuro occupazionale in Basilicata ed alle loro famiglie. Su questo si gioca il futuro della nostra regione, nessun territorio escluso. Alla richiesta del Sindaco di Lauria, Pittella, di attivare subito un momento di confronto con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni locali, ha fatto riscontro la disponibilità diretta dell’Ente Provincia sempre più #Lacasadei100Comuni con il diretto interessamento dell’intera assemblea provinciale.

Potenza, 18 Ottobre 2021

Ufficio Stampa

(Luigi Scaglione)