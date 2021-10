Gli operatori turistici di Maratea si riuniscono con il Direttivo allargato della Federazione Assoturismo Confesercenti

FEDERAZIONE DI MARATEA. Gli operatori turistici di Maratea si riuniscono Presidente Munafò: “è un momento straordinario da gestire con unità” “Vogliamo essere protagonisti del nostro futuro, nulla più sulle nostre teste” “P.N.R.R. e decoro urbano le assolute priorità” “programmazione condivisa e lotta al degrado

“DIRETTIVO ALLARGATO LUNEDI 18 OTTOBRE ALLE ORE 17:00 La Yumara – Le Terrazze del Gusto“

Gli 84 associati dei 10 sindacati Confesercenti federati in Assoturismo si riuniranno domani a Maratea alle ore 17,30 al Lounge Club La Yumara del Presidente F.I.E.P.eT (Federazione Italia Esercizi Pubblici e Turistici) Pierpaolo Schettino. Si tratta del primo Direttivo dopo la stagione turistica 2021 e per l’occasione oltre ai 10 membri del Direttivo l’incontro è stato allargato a tutti gli Associati. Scrive il Presidente Munafò: “si tratta di un incontro molto importante perché importanti sono i temi che andremo a trattare. Innanzi tutti voteremo la mozione per l’elezione del Presidente Confesercenti Potenza che si terrà il 20 ottobre e che vede come Presidente uscente il dott. Giorgio Lamorgese, che ha fatto un egregio lavoro in questi anni e sotto la cui Presidenza è nata l’Assoturismo Confesercenti Maratea. Parleremo poi dell’elezione del Presidente nazionale Confesercenti che si terrà a Roma il 25 ottobre che vede come uscente la dott.ssa Patrizia de Luise”. Continua Munafò: “sarà però anche la giusta occasione per fare una prima valutazione complessiva della stagione turistica 2021 nella Perla del Tirreno e noi, rappresentando l’intera filiera, siamo realmente rappresentativi del comparto. Dobbiamo assolutamente continuare la nostra lotta sindacale per l’estensione delle concessioni demaniali al 2033 per i balneari, per i portuali e per tutti i pubblici esercenti che hanno in concessione superfici del demanio marittimo ma dobbiamo soprattutto far comprendere agli Enti Pubblici che quando si affrontano tematiche legate al turismo deve essere avviato sempre, preventivamente, un confronto con le parti sociali, con i sindacati, con le associazioni e con i consorzi. E’ necessario comprendere che alla base di una destinazione turistica vi è il decoro urbano, la pulizia, l’ordine, il colore, i parcheggi, la segnaletica ed i trasporti locali ed è inutile che le amministrazioni cerchino di affrontare altre tematiche, seppur nobili, se prima non si aggrediscono i veri problemi che impediscono il decollo della destinazione turistica e la destagionalizzazione del suo prodotto turistico.

UNITI POSSIAMO Federazione Assoturismo Confesercenti Maratea

