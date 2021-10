DAL 18 OTTOBRE 2021 NAVETTA GIORNALIERA NOVA SIRI – POLICORO – SAN BASILIO – MATERA – BARI AEROPORTO

Buone notizie per i viaggiatori della nostra città e territorio. Dal prossimo lunedì 18 ottobre, sarà attiva la navetta giornaliera che dalla località Nova Siri Scalo, passando per la città di Policoro, Scanzano, Bivio di San Basilio Pisticci, Metaponto, Ferrandina Scalo, Matera, raggiungerà la città di Bari terminando il percorso all’Aeroporto K. Wojtyla Palese. Si potrà viaggiare sui bus messi a disposizione della ditta Grassani – Garofalo rispettando questi orari di andata e ritorno giornalieri: partenza da Nova Siri Scalo alle ore 5.20, si raggiungerà Policoro Terminal Bus Egeo alle ore 5,30, Scanzano Motel Due Palme alle ore 5,35, Pisticci Bivio San BASILIO ore 5,50, Metaponto stazione FF.SS. ore 6,00, Ferrandina stazione FF.SS. ore 6,30, Matera piazza Matteotti ore 7,00, Aeroporto di Bari Palese ore 8,15. Per la corsa di ritorno, la partenza da Bari è fissata per le ore 13,40, arrivo a Matera ore 14,55, Ferrandina ore 15,25, Metaponto ore 15,55, San Basilio Pisticci ore 16,05, Scanzano ore 16,20, Policoro ore 16,25, Nova Siri ore 16,35. Il presente orario ci è stato gentilmente trasmesso dal Presidente della Pro Loco di Marconia, Lino Malvasi che ringraziamo. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla Ditta Grassani – Garofalo via Nazionale 81 Policoro, chiamando il numero telefonico 0835- 35901443.

MICHELE SELVAGGI